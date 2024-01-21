台積電 AI 訂單再增？OpenAI 擬投入自研晶片降Nvidia依賴

Open AI傳出持續推進自研晶片計畫，外電報導，Open AI為了投入自行開發的AI晶片為正在與阿拉伯聯合大公國（UAE）投資者、晶片製造商台積電（2330）討論協商合作進而降低對輝達（Nvidia）依賴。

Open AI推出生成式AI技術架構在 Nvidia 的 GPU 之上，但先前公司在2023年曾公開提到，成本與供給不順是問題，公司必須取得更多AI晶片。

外電報導，該公司創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）在瑞士WEF論壇期間也有相關談話並尋找融資夥伴。

而為了投入AI晶片研發，日前彭博社也報導，奧特曼正在與包括G42、日本軟銀集團等在內的投資者討論融資。

外電報導，為了降低對Nvidia依賴，OpenAI若投入半導體開發需要花費鉅額資金，很可能達到數十億美元。據說，Open AI並和TSMC就AI半導體生產進行協商。

Open AI目前正在開發大型語言模型（LLM）GPT-4的主要升級，並預計今年內會推出。