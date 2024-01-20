廣達林百里才喊「AI時代來了」 黃仁勳隨即訪台引遐想
AI指標大廠廣達（2382）於昨（19）日在南港展覽館舉行旺年會，董事長林百里也現身喊話，「AI的時代終於來臨了！」今年要更加努力、乘風破浪，期許來年能攜手市場一起乘著AI的巨浪前行。而作為廣達在AI伺服器方面的主要合作伙伴的輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳今（20）日也再度被民眾目擊，發現他再度穿著招牌皮衣，現身寧夏夜市輕鬆的逛街，也引發市場的遐想。
事實上，廣達去年透過旗下雲達成功搶進AI市場，與輝達攜手推出的全新推論伺服器MGX，當日黃仁勳一身招牌黑色皮衣現身，辨識度十足，不僅與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，更現場在展出的超大規模HPC-AI伺服器上簽上專屬簽名，吸引大批人潮湧入圍觀，並在全台刮起一陣強勁的「AI狂潮」。
對此，廣達董事長林百里昨日在旺年會上，不僅喊話「AI的時代終於來臨了！」，直言今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器，看好漲體市場大爆發的趨勢。他強調，2024年廣達在PC、伺服器、車電三大領域，都要導入AI，集團要全面AI化，廣達會在未來持續透過創新發揮我們的力量，而2024年「業績長紅」，透過3A齊發，跟今年龍年一樣、持續維持市場的「龍頭地位」。
隨著廣達旺年會於週五正式落幕，隨即就傳來有「AI教父」之稱的輝達創辦人黃仁勳現身台北街頭，引發市場關注其是否將與台廠AI供應鏈大廠安排會面。據悉，這已是黃仁勳近一年內第四度訪台，黃仁勳去年5月下旬來台時，帶起一陣AI旋風，他以招牌的黑皮衣裝扮去逛夜市，還擔綱台北電腦展的開幕講者，因此這次現身也備受關注。
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