LLM研發戰 點燃AI伺服器成長動能

人工智慧（ＡＩ）領域歷經去年ChatGPT熱潮，今年被廣泛討論的，是大型語言模型（Large Language Model；ＬＬＭ）的開發、建置、競爭與應用。ＬＬＭ已躍居全球雲端訓練的新戰場，不只在全球領域有各國領導人、政治家、企業界，一方面積極討論ＬＬＭ對系統、軟硬體供應鏈帶來的契機，也不得不參與討論如何避免ＬＬＭ幻覺、歧視與偏見，再加上新興戰場「中小語言模型」也崛起，讓ＬＬＭ的發展成為延續生成式ＡＩ後，更受國家與企業矚目的技術領域。

ＬＬＭ是以大量資料訓練而成的統計語言模型，其運作方式是使用大量文字資料訓練類神經網路再將這個類神經網路用於生成文字、翻譯文字、執行其他工作，所以用來訓練類神經網路的資料愈多，其工作執行成效和準確率就會愈高。但同樣的，許多人也擔心ＬＬＭ幻覺所產生的謬誤，去年OpenAI執行長奧特曼來台參與對談時，台下科學家最關鍵的提問，就是OpenAI如何避免幻覺。

雖然許多弱勢國家都擔心ＬＬＭ大量數據將來自於強勢國家和強勢語言，導致被植入大量偏見、歧視或謬誤。但無論如何，為加速ＡＩ發展和應用落地，如今各大雲端服務商正競相推展ＬＬＭ與生成式ＡＩ應用來追逐OpenAI的腳步，ChatGPT進化成ＧＰＴ-4強調幻覺度已降至百分之三，Google火力齊發推出多個版本的Gemini、Amazon正訓練新的ＬＬＭ、Meta將ＡＩ研發部門與產品部門整併並開始打造新一代Llama 3模型，微軟直接推出適用於Microsoft 365的Microsoft Copilot，讓word一打開就可以幫你寫草稿、寫信、寫摘要。

ＬＬＭ不僅成為各國兵家必爭的版圖，研究機構更預期「中小語言模型」也將成今年新興競爭領域，許多更客製化、符合運算效率的模型將陸續出現。

ＬＬＭ發展勢不可擋，對台灣最大的契機，目前仍聚焦於硬體領域，如半導體、晶片、伺服器等，除了半導體相關動能毋庸置疑，近期大家則積極關注是否會更進一步拉動ＡＩ伺服器成長動能。

觀察美中台的競逐場域，台灣目前仍具備高階伺服器的設計研發與代工能力，中國大陸在高階晶片進口受到限制，美系客戶會要求高階伺服器要在非中國大陸地區生產，也因此讓台灣正積極轉型的傳統消費性電子代工廠商如電子五哥，企盼仍能續掌契機。去年因ＡＩ大浪和黃仁勳加持的廣達，董事長林百里就在旺年會上，興奮不已地宣示今年要更加努力乘著ＡＩ的大風，乘風破浪向前進。

資策會產業情報研究所（ＭＩＣ）產業顧問魏傳虔認為，生成式ＡＩ應用與ＡＩ伺服器出貨熱潮尚有利台灣伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片等產業鏈業者的營收成長。去年受惠生成式ＡＩ熱潮拉動全球ＡＩ伺服器出貨成長，ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值。

魏傳虔說，不僅各家廠商大量採購高階ＡＩ伺服器增強自身的ＡＩ算力部署，國防、科研等政府單位也持續導入ＡＩ算力，使ＡＩ伺服器成為數位時代各國衡量資訊國力的重要指標。