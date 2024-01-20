廣達林百里：沒有AI我們就不做

代工大廠廣達昨日舉辦旺年會，受惠ＡＩ（人工智慧）浪潮而躍居台灣首富的廣達董事長林百里現身會場、神采飛揚，強調今年必須更加努力，乘著ＡＩ的大風，繼續乘風破浪排除萬難向前進，今年是龍年，「所以廣達還是要做龍頭。」

廣達旺年會席開破千桌、參加員工破萬人，主題為「乘風破浪，３Ａ齊發」，林百里身穿黑色外套、紅色圍巾，笑說受惠ＡＩ時代終於到來，二○二三年相當精采，未來廣達要全面ＡＩ化，「沒有ＡＩ我們就不做」，不只ＰＣ要ＡＩ、伺服器要ＡＩ，車用電子同樣加速導入ＡＩ。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令去年曾因輝達執行長黃仁勳皮衣「加身」，蔚為話題。他指出，今年上半年供應鏈尚未完全恢復，目前缺料還未緩解，出貨現況最快也要五至六月才會顯現，但下半年可望迎來大爆發，相信今年ＡＩ伺服器仍是最主要的成長動能。