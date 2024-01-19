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廣達去年獲利成長 董座林百里：今年仍要做龍頭

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影
廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）董事長林百里今（19）日指出，目前AI伺服器方面，在市場強勁的需求帶動之下，已獲源源不斷的訂單，有望激勵獲利長紅，雖然2023年營收些微下滑，但他看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

林百里指出，公司在AI伺服器領域耕耘已久，如今拚出亮眼成績並非巧合，不過去年有去年的好、對現在而言，已經成為過去式，他直言，今年要更加努力，並在台上向所有員工致敬一鞠躬，感謝在座所有員工的持續付出、努力打拚。

林百里表示，廣達已布局AI製造、醫療、移動等領域，這些一連串的AI應用，才是市場所需，未來不是AI產品就不接，PC、伺服器、車載電腦都要AI化，他說，廣達已成為年輕人最喜歡加入的公司，「這個比漲停板還重要」。

副董事長梁次震也現身會場，他透露「今天晚上看到大家，讓我感覺年輕了至少20歲，雖然今年景氣那些還是有很多壓力，但是我們的夢想也是無窮的」，他直言，廣達在2024會繼續紅下去，因為有AI人工智慧，讓廣達發揮自我價值，很多產品都會導入AI，他喊話「今年大家一起努力讓3A齊發，讓廣達變A+的公司」。

廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影
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廣達董座林百里。記者吳康瑋／攝影
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AI 廣達 2024

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