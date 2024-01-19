廣達旺年會萬人齊聚 董座林百里喊：AI 時代終於來了！
廣達（2382）董事長林百里今（19）日現身旺年會喊話，「AI的時代終於來臨了！」他指出，今年要更加努力、乘風破浪，並期許公司能乘著「AI的巨浪」一起破浪。他強調，2024年廣達在PC、伺服器、車電三大領域，都要導入AI，集團要全面AI化，隨著市場對AI的需求日漸攀升，公司要延續市場的應用，這才是廣達的價值所在。
林百里指出，廣達會在未來持續透過創新發揮我們的力量，他看好2024年「業績長紅」，透過3A齊發，跟今年龍年一樣、持續維持市場的「龍頭地位」。廣達旺年會今日將於南港展覽館盛大登場，本屆旺年會主持人為阿Ken、楊千霈，現場與會同仁超過萬人，而發言窗口透露，由於旗下員工人數非常多，因此今天現場只抽十萬以上。
據悉，廣達嘉賓陣容邀請到告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，廣達發言體系透露，今年最大獎一樣維持三十萬元的現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過五千萬元，此外，抽獎為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。
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