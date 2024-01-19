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廣達旺年會！楊麒令：2024主軸聚焦AI伺服器、H2才會旺

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）資深副總經理暨雲達總經理楊麒令今（19）日直言，2024年供應鏈還沒有恢復，預計要到下半年才會大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；有關AI伺服器出貨時間，他透露，目前市場仍受缺料影響，出貨行情方面都還沒開始，最快也要等到第二季、至少5、6月才會顯現，整體行情也才會更真實。

針對產能方面，楊麒令指出，目前已知海外3個廠都會有擴充，包含北美墨西哥、泰國跟歐洲德國廠在近2年都一直有擴廠、擴產計畫，這些擴充都不會停止，至於產能佔比其實海外都蠻平均的，內部也今年考慮在泰國新建置L6產線，綜觀2024年海外絕對會有新的產能開出。

面對媒體詢問GPU伺服器方面，楊麒令強調，因為大家都有在佈局，但新硬體設備卻都還沒出爐，因此現在很難去預估未來的走勢；有關GPU伺服器市況表現，事實上，目前客戶的拉貨力道都非常強勁。楊麒令表示，海外廠區的擴大都是早已經有準備的，SMT線的話，現在產品佔比已經超過一半，臺灣跟泰國各佔一半。

展望2024年前景，楊麒令透露，內部今年考慮在泰國新建置L6產線，綜觀2024年海外應該會有新的擴廠、擴產計劃，而台灣方面，他強調，其實我們在台灣也有計畫多個擴產（華亞科技園區）持續都有在計畫，而且總部廠區內都仍有空間。針對外界擔憂的搶單問題？楊麒令指出，我們都很只注意自己的事情，重點是內部準備好了沒，而非有沒有人搶單，因此廣達、雲達佔有不小的優勢。

廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影
廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達旺年會。記者吳康瑋／攝影
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廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

2024 伺服器 泰國

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