宏觀微董事改選 台郡鄭揚獲選董座

射頻IC廠宏觀微（6568）於今（19）日召開股東臨時會改選董事，會中順利選出9席董事，當中包含3席獨董，會後召開董事臨時會，全體董事一致推舉台郡（6269）董事鄭揚出任宏觀微董事長。

宏觀微前任董事長暨創辦人林坤禧博士未來仍將續任宏觀微董事，並且已接受董事會敦請，擔任宏觀微榮譽董事長。

新董事會成員目標一致，各具備豐富專業背景，並認為新任董事長鄭揚的加入，將進一步強化公司的技術領導地位，擴展核心業務，為股東創造長期價值。

鄭揚表示，宏觀微是一家擁有卓越科技實力和創新技術的公司，更重要的是團隊充滿熱情與創意，在接受新任董事長一職時，我迫不及待將與團隊攜手，共同運用領先技術優勢，為市場提供高效節能的晶片模組解決方案，在宏觀微與台郡建立分工又合作的努力下，能帶給使用者有不同的體驗。