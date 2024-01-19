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研調認為若產能控制得當 記憶體合約價漲勢有望延至Q4

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

據TrendForce研究顯示，DRAM產品合約價自2021年第4季開始下跌，連跌八季，至2023年第4季起漲；NAND Flash方面，合約價自2022年第3季開始下跌，連跌四季，至2023年第3季起漲；在面對今年市場需求展望仍保守的前提下，漲勢延續均取決於供應商是否持續且有效的控制產能利用率。

TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，針對第1季價格趨勢，TrendForce維持先前預測，DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND Flash則是18~23%。雖然目前市場對第2季整體需求看法仍屬保守，但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第4季下旬，及2024年第1季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第1季將陸續完成庫存回補。因此，DRAM、NAND Flash第2季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。

第3季進入傳統旺季，需求端預期來自北美雲端服務業者（CSP）的補貨動能較強，在預期DRAM及NAND Flash產能利用率均尚未恢復至滿載的前提下，兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至8~13%。其中，DRAM方面，因DDR5及HBM滲透率提升，受惠於平均單價提高，帶動DRAM漲幅擴大。

第4季如供應商能夠維持有效的控產策略下，漲勢應能延續，預估DRAM合約價季漲幅約8~13%。須留意的是，DRAM合約價漲幅擴大的原因是來自DDR5與HBM產品市場滲透率上升，若僅觀察單一產品，例如DDR5，仍可能出現季跌，意即今年度的DRAM合約價上漲並非所有顆粒別全面上揚，而是產品別逐漸轉移之故。NAND Flash合約價季漲幅則預估0~5%。

DRAM NAND Flash Flash

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