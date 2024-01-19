台積電擬設高雄第3廠 網喊楠梓漲爆！專家反看好這區

台積電（2330）昨(18)日法說會透露啟動評估在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並且切入2奈米先進製程，引起網友熱議，表示「北高房價+20%」、「橋頭跟楠梓肯定漲爆」、「高雄房價準備噴到外太空」。

房地產業者表示，受惠於台積電設廠議題，近年高雄房市價量齊揚，觀察近三年各區房價漲幅，位於南高雄的亞洲新灣區漲幅達2成；北高雄因科學園區題材加持，楠梓「高大特區」更達3成。

根據業者統計內政部實價資料，位於北高雄的楠梓「高大特區」，2023年新屋平均單價為27.2萬元，對比2021年平均單價20.4萬元，上漲了34%，而美術館、農十六特區漲幅分別達33%、30%。

匯聚南高雄重大建設的「亞洲新灣區」，2023年平均單價為37.7萬元，三年內房價漲幅達20%。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店長劉沛緹表示，北高雄左營、楠梓漲幅雖高，但以購屋客層來說，多以中產或小資階級為主，周遭建案也以首購類型為大宗。

反而具有實力的買盤多選擇機能成熟、明星學區多的市中心，亞洲新灣區在硬體設施、產業鏈的建構逐步發展，其他重要建設也預計陸續串接，相較北高雄較蛋黃的美術館、農十六特區，預期亞灣區還有更大的補漲空間。

高雄市建築經營協會前理事長凃耀斌指出，高雄市的都市規劃為「南商北住」，發展較早的南高雄為政經中心，明星學區多在此，百貨商場也幾乎集中於亞灣區、三多商圈一帶。

北高雄近年雖受台積電與建設題材的帶動，楠梓、橋頭、左營等地區近年房價快速上漲，但是區域生活機能便利性不如南高雄，美術館、農十六特區雖表現不錯，但受限於都市道路規劃，開發腹地不大，發展及房市增值速度趨緩。

他表示，政府未來五到十年建設與投資重點都放在南高雄一帶，亞洲新灣區近年更是獨領風騷，目前區內五大公共建設陸續完工啟用，且採國際競圖、綠建築興建概念，高雄最漂亮的建築都在當地。

該區也是政府欽點的5G AIOT創新園區，結合新創產業、人才培育基地、研發補助及場域應用計畫等多元發展，完成開發後將成為高雄的門面，是高雄房市增值潛力區域中最為看好的一區。