台積電今領台股大漲 王美花：台積電對台投資持續加大

台積電法說報喜，台股今（19）日開盤大漲，媒體關心昨日台積電法說內容，是否意味著先前有關掏空台灣半導體的說法不存在？對此，經濟部長王美花表示，沒有錯！王美花並再次強調，台積電最先進製程一定會留在台灣。

王美花今出席「2024電器空調影音3C電腦年終購物節開幕典禮」時，接受媒體訪問，做了以上表示。

王美花指出，台積電已公開宣布未來2奈米在台灣的投資一定會持續加快腳步，且台積電甚至希望在高雄能有三個廠的投資。王美花表示，在這之前，台積電總裁魏哲家就曾提過，掏空台灣「門都沒有」。

王美花表示，台積電是以很穩健的步伐，不僅在台加大投資，也因應客戶需求進行國際佈局，但台積電對台灣的投資，「一定會持續加大」。