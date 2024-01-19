企業菁英搶課！商研院「碳資產管理師國際證書」開訓

商研院今（19）日舉行攜手法國標準協會AFNOR集團、與永旭國際顧問規劃的「碳資產管理師」課程始業式，商研院董事長許添財表示，當前全球面臨著日益嚴峻的氣候挑戰，專業的碳資產管理知識與技能變得更加不可或缺。

商研院指出，今日始業式現場吸引了多位來自北中南部企業的經營者與高階經理人參與。包括：中衛、龍成五金、地球綜合工業、台藝大、工研院、北捷、信東生技、新元科技、樹德科大、易示室內裝修、順益租賃、文大、吉特固、翰可能源、又傳興業、宜興、千竣科技、香港卡秀萬輝、禾和國際法律、星怡國際諮詢、榮輪科技、升揚國際、亞馬遜育樂、百州機電、立天行通運、泉科綠能、多采工程、政大、東立物流、喜恩德顧問、宥厘、禾輝碳管理、昕宸建設、椐林實業…等。

商研院董事長許添於開訓典禮歡迎所有參與課程學員時指出，商研院身為商業的共同智庫，應當引領中小企業掌握永續管理的核心能力。「碳資產管理師」課程不僅提供深入的永續發展理論，更強調實踐應用，期望培育出具有卓越能力的碳資產管理師。期待學員們在這裡交流學習、攜手前行，共同塑造更綠、更永續的未來。

商研院指出， 「碳資產管理師」課程，自即日起展開為期四天，共計24小時之紮實豐富課程，內容包括【企業碳盤查計算最新實務】、【減量額度申請最新實務】、【碳資產管理與交易最新實務】、【氣候變遷對財報之影響】、【能源減碳最新實務】、【碳中和概述與實施流程】等主題。

商研院院長王建彬表示，完成本課程除可獲得法國AFNOR所頒、台灣第一張「碳資產管理師國際證書」外，並可抵上市上櫃公司董事、監察人進修上課時數，於課程結束後將贈送每位學員一張新加坡CIX碳權抵換證200kg。

此外，商研院還將開辦針對上市櫃企業負責人，董、監事、企業主所規劃的第三期「ESG永續領袖實務班」，報名網址https://lurl.cc/thztXm，或洽專線0910-663-570王先生或02-77074933馬小姐。