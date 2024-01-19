台積電高雄建第3廠...市民憂「水夠嗎」 水利局：再生水廠日供10.5萬噸

台積電昨日在2023年第四季法人說明會，透露台積電目前正在評估在高雄興建第3座廠。消息傳出後，再度引發各界關注台積電的用水水源是否充足。高雄市政府水利局主秘張世傑表示，北高雄有橋頭、楠梓兩座再生水廠，每日共可提供10.5萬噸再生水，確保廠商所需的水資源供應無虞，「如果有增加供應的需求，市府會大力協助！」

台積電持續衝刺下世代2奈米（N2）先進製程，總裁魏哲家昨日在法說會上透露，已獲得眾多客戶2奈米新製程開發案，需求更勝當前3奈米家族製程，因此正規劃從現有新竹寶山、高雄等廠區再擴增2奈米新廠，預期高雄將從原規劃2座廠擴增至3座廠。

台積電評估要來高雄興建第3座廠曝光後，引起高雄市民熱烈討論。黃姓男子說，台積電宣布要來高雄設廠時，楠梓區的房價已經漲了一波，「會擔心以後物價變得像新竹一樣高！」王姓女子說，科技大廠來高雄設廠是好事情，但希望市府能妥善調度水、電等資源，確保廠商用水無虞之外，不能影響到民生用水。

高雄市議員白喬茵說，白喬茵說，高雄常停電、停水，「再生水廠蓋好了，真的夠用嗎？」當吃電怪獸、吃水怪獸來到高雄，「陳其邁真的受得了嗎？」其實會讓人憂心，台積電來高雄是件好事，但過渡期市政府要想辦法，中央也要幫忙調度該有的資源，如果能源與資源都沒有問題，民眾當然樂見台積電來高雄。

高雄市議員黃文志說，若台積電評估要來高雄設第3座廠，「事先應該都有與市府做過縝密的溝通！」現在楠梓區後昌路、學昌路在進行埋設水管的工程，就是要從橋頭把再生水的管線牽進來，將來供給台積電用水；台積電已加入RE100全球再生能源倡議，製成用水一定全量使用再生水，對民生用水應該不會造成影響，希望市府要多加說明，才能讓市民放心。

高市水利局說，台積電在楠梓產業園區的整體計畫分2期，預計蓋5座廠，目前2座廠已經在進行，當初台積電向市府提出整體需要10.5噸再生水需求，水利局加速推動再生水廠，橋頭廠2026年可供水每日3.5萬噸、楠梓廠2028年底完成供水，將分3期供水每日7萬噸，總計可提供再生水每日10.5萬噸，如果有增加供應的需求，市府會大力協助。