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廣達旺年會來了！老董林百里將親曝2024最新 AI 市況
生成式AI 浪潮勢不可擋，指標股英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）先後搶進完成布局，也讓股價連連飆升；隨著春節假期即將到來，各大廠為慰勞員工辛勞也紛紛舉辦旺年會，而代工大廠廣達（2382）旺年會今（19）日將於南港展覽館盛大登場，被外界喻為「AI 先行者」的董事長林百里，也將現身釋出最新的AI市況，吸引投資人關注。
廣達老董林百里近半年已多次現身力挺AI走勢，也讓廣達走勢持續飆漲，而今日集團旺年會也將選在南港展覽館舉行。廣達發言體系透露，本屆旺年會邀請到的嘉賓陣容，包括：告五人、實力唱將家家，以及亞洲天王任賢齊等，將到場助陣、熱力開唱，廣達發言體系透露，今年最大獎一樣維持三十萬元的現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過五千萬元。
對此，林百里日前直言，自己認為2024年人工智慧（AI）還會繼續好，AI對廣達貢獻會更大，會關注AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）、AI伺服器、AI車電這3門生意。至於AI PC問世時期，他預估最快在今(2024)年夏天就可問世，堅定看好2024年AI發展可望再創新高。
廣達近來受AI伺服器市場利多輪動加持，其股價也自今年一月的71元起漲，衝上200元的高價，也帶動市值一度破兆，而董事長林百里的身價也在AI風潮的推波助瀾下，水漲船高超車鴻海（2317）創辦人郭台銘，成為台灣新首富；而廣達旺年會按慣例是由董事長林百里與副董事長梁次震主持，由於市場關注筆電產業庫存調整的情況，預期團隊也將於旺年會釋出今年全年展望。
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