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全球 AI 熱潮持續發威 00757淨值、股價同創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球AI狂熱持續發威，帶動六大科技天王股價全面勁揚，追蹤尖牙指數的統一FANG+ ETF（00757）在規模、受益人雙雙破紀錄後，淨值達66.93元，創下創歷史新高；00757今（19）日早盤持續大漲，以67元開出，創下歷史新高價。

美股七雄昨日漲多於跌，蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro將在美國時間19日展開預購，市場預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先預期銷量多出五成，美銀分析師看好人工智慧（AI）與Vision Pro的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價調升至225美元，蘋果周四走高3.26%，以188.63美元收盤。

蘋果勁揚3%之外，臉書母公司Meta（META-US）上漲 2.11%；輝達上漲1.88%，持續改寫歷史新高；谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜都上漲超過1%；僅特斯拉下跌。此外，同為尖牙指數成分股的博通（Broadcom）也大漲超過3%。

00757規模、受益人、淨值都創高，今日以67元開出，創下歷史新高，盤中漲幅逾1%。

蘋果 淨值 AI

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