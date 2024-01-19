金仁寶70座工廠加強互助 康舒許介立：擴大與三寶合作

金仁寶集團旗下金寶（2312）、泰金寶、康舒（6282）、仁寶（2324）正加速產能合作；泰金寶泰國廠跟仁寶合作穿戴裝置放量中，康舒DC充電樁製造委託泰金寶，而康舒電源供應器將尋求仁寶海外廠支援，AI伺服器電源供應器也會積極跟仁寶合作，力拚3年商用業務營收比達56%。

金寶集團18日舉辦尾牙，由於康舒2023年剛完成併購ABB Power部門，納入三座新工廠：墨西哥、上海、印尼，而泰金寶3座泰國保稅區工廠也將於本季末開始陸續量產，仁寶2024年下半將敲定歐洲廠落腳處，集團董事長許勝雄指出，整體金仁寶集團目前在11國共有70座以上工廠，可以供客戶選擇生產。

過去集團旗下各事業體兄弟爬山各自努力，但如今在許勝雄力促下，金寶、康舒、仁寶正「三位一體」加速產能互助，而展現在成果上的是毛利率回升，除仁寶強調去年前3季度毛利率4.4%已經比2022年拉高1個百分點，透露對未來毛利樂觀看法，金寶也透露2024年獲利將爬升，泰金寶2023年獲利已然成長，康舒2023年前3季度毛利率22%已經比前一年拉高，今年毛利率更拚25%。

金寶總經理陳威昌指出，雖金寶2023年營收衰退，但主要是少了一些低毛利訂單如硬碟組裝，而跟仁寶合作的智慧穿戴放量挹注獲利，跟康舒則合作充電樁生意，並加強AI伺服器跟半導體設備出貨，泰金寶2023年雖營收下滑但獲利將高於2022年。

康舒由許介立接任董事長後，加速企業轉型從高比例消費電子電源供應器，轉向商用市場。許介立透露，經過3年努力開發，拿到美系直流充電樁生意，大電流400A的DC充電樁已經在2023年11月出貨，該客戶為美系前三大，今年會持續增量，加上過去跟日系車廠合作車載充電器，去年車用事業業績成長135%，今年續拚成長。

許介立表示，DC充電樁正跟金寶加速合作，目前模式是康舒接單，並負責研發工程師、NPI（新品導入）、測試人力，金寶旗下泰金寶則負責生產跟物流出貨，接下來康舒還會努力促進跟集團的合作面向，比如正跟仁寶洽談如何運用其海外生產據點生產電源供應器，讓康舒可以就近供貨滿足客戶（目前僅仁寶的越南廠是康舒沒有布局的區域）。

而目前集團以泰金寶工廠自動化最高，康舒也派員前往泰國廠駐廠見習，期望拉高菲律賓及中國工廠管理效率。許介立透露，目前AI 伺服器產品開發中，將會給OmniOn客戶認證，但預計需要一些時間，最快合併效益會在2024年下半到2025年展現，目標三年商用業務營收比56%，比現在是消費性電子產品比重過半要大幅轉型。