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鴻海給力 鄭州新鄭綜合保稅區進出口規模中國大陸第一

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

根據中國大陸海關總署最新公布數據顯示，2023年鄭州新鄭綜合保稅區（新鄭綜保區）累計完成外貿進出口總值人民幣4,072.78億元（約新台幣1.785兆元），進出口規模位列全國第一，這是繼2017年後時隔六年再次斬獲全國綜保區排名第一佳績。 新鄭綜保區自封關運行以來，充分發揮了河南外貿經濟新引擎的作用，在全省外貿運行中，新鄭綜保區持續保持較為明顯的主幹引領作用。

由於鴻海（2317）鄭州廠區位在新鄭綜保區，外界認為，新鄭綜保區出口值名列2023年大陸第一，主要是蘋果iPhone主力代工廠鴻海所帶動。

大陸媒體報導指出，新鄭綜保區於2010年10月24日獲國務院批准設立，規劃面積5.073平方公里，是國務院批准設立的第13個綜合保稅區，也是中部六省第一家綜合保稅區，2011年11月4日正式封關運行。 在鄭州海關、新鄭海關、省口岸辦和各區直單位大力支援下，2012年-2022年，新鄭綜保區進出口總值連續排名全國綜保區前兩位。

2023年以來，新鄭綜保區在嚴峻複雜的國際外貿形勢下平穩開局、持續發力穩住外貿基本盤，為推動經濟持續回升向好提供有力支撐，累計完成外貿進出口總值人民幣4,072.78億元，占鄭州市外貿進出口總值的73.75%，佔全省的外貿進出口總值的50.23% ，進出口值超成都高新綜保區人民幣2.66億元，進出口規模位列全國綜保區第一位，進一步提升航空港區穩外貿「壓艙石」作用。

近年來，新鄭綜保區各項指標穩居全國綜保區第一方陣，績效評估工作連續4年保持A類排名，連續三年保持排名第三，中部第一。 十餘年來，新鄭綜保區砥礪奮進篤前行，創新發展促「蝶變」。 以5平方公里的面積推動16.7萬平方公里的河南省外貿高速增長，被譽為社區推動大省的典範和河南承接全球高新技術產業轉移、發展現代物流業，招商引資、吸引人才的金字招牌。

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