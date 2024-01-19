劉德音退休感言：30年的非凡旅程

台積電董事長劉德音昨天主持最後一場法說會時，對現場和線上與會法人發表他的退休感言 ，他說，過去卅年在台積電貢獻己力，是趟非凡的旅程，未來將會多花點時間陪伴家人。他指出，董事會的「提名及公司治理暨永續委員會」，已推薦副董事長魏哲家在六月股東會接任下屆董事長，魏將同時兼任總裁，相信魏會繼續維持台積核心優勢。

劉德音去年十二月十九日發表退休聲明，或許因即將卸下重擔，他昨天進場心情顯得相當輕鬆。法說會一開始秀出劉德音發表退休感言的橋段，不過，他的退休感言幾乎是以念稿的方式，顯然是經決策階層和幕僚仔細斟酌用字遣詞。

劉德音的退休感言，未道出為何選在台積電今年營收將締造歷史新高下卸任並裸退，頗有「江山留與後人愁」的意味。

劉德音說，「世界在過去數年發生很多變化，在此期間，台積電維持公司對使命與價值的承諾，成為值得信賴的技術和產能提供者，未來公司核心（指魏哲家及經營團隊）會維持誠信承諾、創新與客戶信任。」他也強調，自己到六月退休之前，公司還有很多事情要做。

劉德音指出，過去卅年非常幸運能加入台積電，並做出貢獻，也很榮幸在公司傳奇創辦人張忠謀之後，接任台積電董事長。

劉德音說，台積電的成功取決於提供業界最多的產品，且將技術商用化，以最有效和最具成本效益的方式，使所有創新者能夠成功向世界提供最好的產品，「我們一起努力工作，以增強我們的專注力、領導與競爭力」。

劉德音表示，過去卅年在台積電貢獻己力是趟非凡的旅程，要特別謝謝非常有才華的團隊奉獻，並肩將公司打造成今日的業界指標企業。未來他退休後，會多花點時間陪伴家人。他有充分信心，台積電在可見的未來，將持續締造優異的表現。