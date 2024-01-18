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台積電營收成長看俏！今年至少增20% 蘋果前景佳、但輝達展望更優

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
台積電預期2024年營收成長至少也有20%，對大客戶輝達和蘋果都是好消息。圖／路透
台積電預期2024年營收成長至少也有20%，對大客戶輝達和蘋果都是好消息。圖／路透

巴隆周刊（Barron's）報導，台積電18日表示，今年營收成長至少也有20%，比整體晶片市場估計10%的成長幅度加倍，這對繪圖處理器客戶輝達（Nvidia）和iPhone製造商蘋果都是好消息，但基於智慧手機市場短期展望疲弱，輝達前景似乎比蘋果亮麗。

台積電稱霸高階晶片製造領域，代工產品從蘋果iPhone所需的處理器、高通（Qualcomm）行動晶片組，到超微（AMD）的處理器，琳瑯滿目。台積電也是輝達人工智慧（AI）晶片的主要製造商。

台積電報佳音，激勵台積電美國存託憑證（ADR）紐約18日盤前躍漲5.2%，輝達盤前股價挺升1.8%，蘋果也漲1.6%。

台積電預估，2024年第1季營收可能低於去年第4季的196.2億美元，降到180億至188億美元的水準；不過，在接下來的幾季，可望呈現逐季成長的局面。

從台積電的短期展望看來，輝達的前景似乎比蘋果更亮麗。台積電預期，高效能運算（HPC）應用的需求很強，而第1季智慧型手機市況可能減弱。生成式AI（generative AI ）是高效能運算應用一例。

台積電財務長黃仁昭說：「邁入2024年第1季，我們認為生意會受智慧手機季節性影響，但會被高效能運算需求續強局部抵銷。」

台積電第4季高效能運算相關營收成長17%，智慧手機相關營收勁增27%。

台積電 智慧手機 輝達 蘋果 營收 晶片

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