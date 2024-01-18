樺漢集團一年狂買5公司！Kontron調高財測年賺1億歐元

樺漢（6414）集團成員Kontron AG在18日重大訊息宣布收購德國上市公司KATEK SE，取得綠色能源相關產品技術，該收購估計在2024年3月完成，這是Kontron在2023年連續發動4次併購後，第5度同時也是金額最大的一次併購，Kontron預告收購行動已到尾聲，依照規劃KATEK SE將轉為私有企業。

Kontron表示，完成KATEK SE併購後，這將是一連串為轉型智慧物聯網集團所展開的併購行動的尾聲，受惠於取得KATEK SE事業體挹注，2024年Kontron也正式宣布上調2024年全年營收35%，營收達19億歐元，淨利調升至1億歐元，成為樺漢集團金雞母。

樺漢目前持有Kontron集團27.82%股權，在有控制權下，認列合併營收，並按持股比例認列投資獲利。

樺漢董事長特助暨發言人林云嫻表示，公開收購KATEK SE取得59.4%股權，符合董事長朱復銓所規劃的「數位、資安、AI、能源、ESG」5大轉型方向中的能源面向。KATEK SE主要產品為綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯網等，收購完成將提高Kontron在率能及儲能系統軟硬體系統整合能力，也有助於樺漢集團推動的工業物聯網SaaS服務。

Kontron宣布收購KATEK SE價格為15歐元，溢價17.65%，消息公布後，KATEK SE股價隨即應聲上漲超過15元收購價。

Kontron執行長Hannes Niederhauser表示，此次併購將對Kontron來說是一個Game Changer，因為讓Kontron營運規模提升一個量級，也擴大Kontron在清潔能源解決方案的業務，並透過Katek子公司NexTek補強Kontron航空航天部門業務，他預估透過協助KATEK SE將能提高其毛利率5個百分點，協助改善其獲利能力。

Kontron是樺漢集團旗下重要品牌業務來源，此次因併購KATEK SE，Kontron上修其2024年財務預測，包括2024年營收從原本預估14億歐元調升為19億歐元，調升35%，淨利從8700萬歐元調高為1億歐元，調幅15%，調升後，Kontron獲利較2022年淨利7200萬歐元成長39%。