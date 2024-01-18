快訊

立院龍頭之爭該挺誰？ 柯文哲坦言「已提出想法」：不因遊說改變

警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

前藍委指不必下台…1關鍵讓朱立倫成「最強扶龍王」 打造最年輕國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樺漢集團一年狂買5公司！Kontron調高財測年賺1億歐元

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
樺漢集團董事長朱復銓。王郁倫攝影
樺漢集團董事長朱復銓。王郁倫攝影

樺漢（6414）集團成員Kontron AG在18日重大訊息宣布收購德國上市公司KATEK SE，取得綠色能源相關產品技術，該收購估計在2024年3月完成，這是Kontron在2023年連續發動4次併購後，第5度同時也是金額最大的一次併購，Kontron預告收購行動已到尾聲，依照規劃KATEK SE將轉為私有企業。

Kontron表示，完成KATEK SE併購後，這將是一連串為轉型智慧物聯網集團所展開的併購行動的尾聲，受惠於取得KATEK SE事業體挹注，2024年Kontron也正式宣布上調2024年全年營收35%，營收達19億歐元，淨利調升至1億歐元，成為樺漢集團金雞母。

樺漢目前持有Kontron集團27.82%股權，在有控制權下，認列合併營收，並按持股比例認列投資獲利。

樺漢董事長特助暨發言人林云嫻表示，公開收購KATEK SE取得59.4%股權，符合董事長朱復銓所規劃的「數位、資安、AI、能源、ESG」5大轉型方向中的能源面向。KATEK SE主要產品為綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯網等，收購完成將提高Kontron在率能及儲能系統軟硬體系統整合能力，也有助於樺漢集團推動的工業物聯網SaaS服務。

Kontron宣布收購KATEK SE價格為15歐元，溢價17.65%，消息公布後，KATEK SE股價隨即應聲上漲超過15元收購價。

Kontron執行長Hannes Niederhauser表示，此次併購將對Kontron來說是一個Game Changer，因為讓Kontron營運規模提升一個量級，也擴大Kontron在清潔能源解決方案的業務，並透過Katek子公司NexTek補強Kontron航空航天部門業務，他預估透過協助KATEK SE將能提高其毛利率5個百分點，協助改善其獲利能力。

Kontron是樺漢集團旗下重要品牌業務來源，此次因併購KATEK SE，Kontron上修其2024年財務預測，包括2024年營收從原本預估14億歐元調升為19億歐元，調升35%，淨利從8700萬歐元調高為1億歐元，調幅15%，調升後，Kontron獲利較2022年淨利7200萬歐元成長39%。

樺漢 併購 德國

延伸閱讀

外資大賣台股逾780億元直衝歷史第三大 這檔遭賣最多

期貨商論壇／台積期 長線樂觀

聯發科去年第4季營收1295.62億元 飛越財測高標

Nike調降明年財測 盤後重跌逾10％！愛迪達今年股價飆漲52％ Nike還能穩坐龍頭？

相關新聞

台積電營收成長看俏！今年至少增20% 蘋果前景佳、但輝達展望更優

巴隆周刊（Barron's）報導，台積電18日表示，今年營收成長至少也有20%，比整體晶片市場估計10%的成長幅度加倍，...

樺漢集團一年狂買5公司！Kontron調高財測年賺1億歐元

樺漢（6414）集團成員Kontron AG在18日重大訊息宣布收購德國上市公司KATEK SE，取得綠色能源相關產品技...

席開372桌！金寶許勝雄旺年會喊話：在職一天、營運將再創高峰

老牌電子大廠金寶（2312）今（18）日於南港展覽館舉辦旺年會，為犒賞旗下員工今年席開372桌，預計今年抽獎金額約560...

台積電策略變革：高雄有望增建第3廠 美國廠2因素再定奪

台積電在選後送給高雄市民一個大利多，台積電今天（18日）在法說會後與媒體的交流會中，主動釋出決定於高雄增建第三座12吋晶圓廠，並切入2奈米先進製程，雖然台積電表示公司會進入仔細評估作業，但這次主動將只進入評估作業的計畫對外曝光，除透露台積電先進製程根留台灣的決心，也在春節前送給高雄市民一個大禮。 無獨有偶，台積電也在今日法說會中說明美國亞利桑那州廠第二廠投資計畫有了某種程度變化…

樺漢晚上間重訊記者會 子公司Kontron AG砸44億「收購德商KTEK」

工業電腦大廠樺漢（6414）今（18）日晚上召開重訊記者會，宣布旗下子公司Kontron AG將以每股15歐元，現金收購...

免切換程式！Google推出新功能「畫圈搜尋」 31日起指定Android手機可用

Google從搜尋引擎起家，不斷更新其搜尋技術，幫助使用者找到想要的資訊，近年則推出新的搜尋方式，讓使用者能夠透過最自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。