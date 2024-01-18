遠傳電信借款槓桿比改善 中華信評上調遠傳SACP

中華信評今（18）日上調遠傳電信（4904）個別基礎信用結構，由「twaa-」上調為「twaa」，中華信評指出，遠傳電信持續降低借款槓桿比，2024年、2025年可望將借款對EBITDA下降至1.6倍及1.3倍，低於2022年、2023年約2倍的水準。遠傳電信評等則維持「twA+／twA-1」，展望「穩定」。

中華信評解釋，個別基礎信用結構（SACP）是指是標普對企業在沒有特別支援或負擔下，對該公司信用品質看法，由於遠傳電信借款槓桿比持續改善，因此上調SACP。而評等方面，中華信評認為遠傳對母公司遠東新世紀具隔離性與策略重要性，因此維持評等。

中華信評指出，遠傳吃下亞太電信（3682）推升借款水準，在2023年合併後借款增至640億元，高於2022年約600億的借款，不過中華信評也預測，遠傳核心業務穩定且可持續產生現金流，因此2024年借款有望降至550億元，並在2025年下降至460億元。因此中華信評也上調其財務品質，由「twa+」上調至「twaa」。

隨著國內電信業者5家變3家，中華信評預期，遠傳能維持穩定的營運地位，雖然亞太電信每月平均用戶收入（ARPU）較低，合併後稀釋了遠傳EBITDA利潤率，但隨著產業整合及定價紀律持續改善，中華信評認為電信三巨頭的營運績效應可免於進一步弱化。

中華信評分析，遠傳評等調整與母公司遠東新世紀關係密切，主要視遠東新世紀借款對EBITDA比的水準，若可維持在4倍以下則有望上調，但若長期居於6倍以上，則可能導致評等下調。