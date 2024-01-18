席開372桌！金寶許勝雄旺年會喊話：在職一天、營運將再創高峰

老牌電子大廠金寶（2312）今（18）日於南港展覽館舉辦旺年會，為犒賞旗下員工今年席開372桌，預計今年抽獎金額約560萬，最大獎為董事長獎10萬元，預估今晚送出的總金額將超過1200萬元，而本屆旺年會邀請的藝人嘉賓名單也已提前出爐，包括戴愛玲、琳誼Ring、告五人等將接力開唱，並邀請到藝人許效舜擔任主持。

許勝雄指出，截至今日金仁寶已走過50週年，每次看到員工們辛勤的付出，他就會覺得金寶這個集團有發展、也有未來；他分享，自己小時候想過新年放春節，都感覺要等待很久、過很久的時間才能休息，但現在自己年紀已經超過60歲，每一個週末都像是翻書一樣、眨眼即逝，而自己也要特別感謝夫人蔡麗珠的支持，他強調，在自己還在的一天、他保證將帶領大家一起再創新局。

許勝雄表示，我們面臨了成長的喜悅，也面臨挑戰的困惑，也遇到沒辦法解決的困境，但如今我們都已經成功挺過，渡過亞洲金融危機，事實上台灣有很多很多的人才，都是大家一起合作，才能創造了如今的經濟奇蹟，也再創過去亞洲四小龍扮演龍頭角色的聲勢。

國內各大廠為求來年發展順利、市場訂單更旺，紛紛選在春節前舉辦旺年會活動，而每年送出的獎金、以及演出歌手陣容等排場，則成為大廠彼此較勁的熱門看點。今年隨著疫情緩解，各大指標廠也都決定重啟實體旺年會，而金仁寶集團因人數眾多，分別選在昨（17）日、今（18）日辦理。

金仁寶集團自成立以來，已走過50個年頭，如今旗下囊括老牌電子廠金寶電子、電子製造服務供應商泰金寶、電源供應大廠康舒、以及國內代工龍頭仁寶等品牌，仁寶昨日作為首間舉辦旺年會活動的代工廠，已順利在南港展覽館舉行，董事長許勝雄為犒勞員工的辛勞，特地加碼發放一人一份萬元現金大紅包，羨煞旁人。