三星首款AI手機來了！Galaxy S2431日開賣 電信三雄資費一次看

三星首款AI手機Galaxy S24旗艦系列來了，預計將於1月31日正式開賣，電信三雄中華電信（2412）搶搭AI手機熱潮，展開限量預購，並推出零元資費方案，積極搶用戶。

三星首款AI手機Galaxy S24旗艦系列於台灣時間18日凌晨2點在美國聖荷西發布，Galaxy S24系列導入全新Galaxy AI應用，可錄音檔轉為逐字稿、摘要對話紀錄、即時翻譯語音通話，並提供AI生成式相片等多項創新功能。

中華電信宣布18日中午12點起至1月24日17點止，同步開放Galaxy S24系列新機在中華電信網路門市限量預購。台灣大（3045）宣告即日起至1月24日開放預購Galaxy S24、S24+與S24 Ultra三款新機，遠傳（4904）也宣布18日中午起搶先開放預購，電信三雄也將於1月31日正式開賣。

中華電信指出，包裝Galaxy S24系列「精采5G購機」優惠資費，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6Classic系列合購優惠最高折4,000元，VIP最高折5,000元，總計最高享加碼12,000元優惠。

中華電信表示，申辦精采5G月繳1,399元，綁約48個月，Galaxy S24 256G可零元購機、Galaxy S24+ 256G專案價5,990元、Galaxy S24 Ultra 256G 專案價14,990元，指定銀行信用卡24期0利率。

中華電信表示，一次推出Galaxy S24、S24+ 256G、512G多款色系，包括鈷藤紫、琥珀黃、玄武黑、雲岩灰供星粉選擇；同時銷售Galaxy S24 Ultra 256G/512G鈦紫、鈦黃、鈦黑及鈦灰。

台灣大指出，擁有5G 3.5GHz頻段100MHz最大頻寬，可提供Galaxy S24 用戶極致行動娛樂體驗，凡申辦指定專案，Galaxy S24系列專案價只要零元起；台灣大老客戶購機專案價最高折2,000元，VIP續約最高折5,000元。台灣大myfone門市同時提供舊機換新活動，專案價最高折2,000元。預購Galaxy S24 系列用戶，再送原廠「透明多功能保護殼」，另外，預購256GB機款用戶，享原廠「容量免費升級」好康，可免費升級至512GB。

台灣大強調，2月底前到台灣大myfone門市或myfone網路門市，購買Galaxy S24之用戶，還可獨家抽總價值近15萬的大禮組合，包括Samsung BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱640L，與BESPOKE Jet elite extra無線變頻吸塵器。另外，使用「Open Possible聯名卡」到台灣大購機，享2%回饋，月月再享電信費最高5%現金回饋。

台灣大指出，同時提供用戶穩定的居家上網服務，用戶只要申辦台灣大「好速加掛」1Gbps光纖上網，加購價749元起，台灣大myfone網路門市再加碼，，抽SwitchBot掃地機器人K10+、Samsung Galaxy Watch6 Classic或加碼抽10,000元myfone online電子禮券；搭配5G 999以上資費，加碼送1,000元momo幣。

遠傳表示，預購期間購機享容量免費小升大，用256G的價格即可帶走512G的旗艦機、現折4,000元，等同申辦遠傳心5G月付1,399元指定方案搭配Galaxy S24 Ultra 512G，最低只要14,990元，等於約3.1折就能把原價47,900元的AI旗艦帶走。

遠傳指出，到遠傳搶先預購三星Galaxy S24全系列機款，遠傳更加碼多重獨家預購好禮，包含舊換新加碼最高再折4,000元、VIP續約最高折5,000元，再加送遠傳星機保1個月0元、防駭心守護服務、遠傳friDay影音暢看2個月等加值服務，週週再抽出首爾台北來回機票，此外買空機就送磁吸守護禮，網路門市申辦加碼千元好禮限量2選1，透過「Fula付啦」、「悠遊付」多元支付結帳，再享最高逾4,000元回饋。