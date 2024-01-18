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台積電法說會／魏哲家：今年美元營收年增超越兩成
台積電（2330）今（18）日舉行法說會，總裁魏哲家對今年整體市場釋出展望。魏哲家指出，今年全球經濟及政治狀況雖然仍不明朗，不過仍舊看好今年整體半導體產業產值仍可望年成長10％，晶圓代工則有望年增20％，預估台積電在美元營收年增幅度將可望繳出優於20％的成績單。
魏哲家指出，2023年對半導體產業是具備挑戰的一年，但同時也看到生成式AI等相關應用興起，其中晶圓代工產業產值年減13％，不過台積電在AI、HPC領域具有重要地位，因此全年表現仍優於晶圓代工產業平均。
對於2024年，魏哲家預估，今年半導體產業不含記憶體業產值將可望成長10％以上，晶圓代工產業將年成長20％，預期台積電全年在AI、HPC需求帶動下，若以美元營收計算，台積電全年營收將有機會繳出年成長21～25％的成績單。
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