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台積電董座劉德音任內最後一場法說 進場時不發一語

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音。圖/聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影）
台積電董事長劉德音。圖/聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影）

晶圓代工龍頭台積電今日下午舉行法說會，除了是睽違約4年後首次進行實體會議，也是台積電董事長劉德音宣布退休後，最後一次主持法說會。劉德音今日親自出席這場「告別秀」，吸引大批國內外法人及媒體參加，劉德音準時在法說會前進場，神情相當輕鬆，不過面對媒體簇擁訪問，他則不發一言，似乎要直接在法說會上說明。

今年法說會由劉德音和副董事長暨總裁魏哲家及財務長黃仁照共同主持。劉德音去年耶誕前夕宣布今年股東會改選將卸任董事長且退出董事會，公司提名委員會決議提出魏哲家接棒任董事長。

儘管外界揣測台積電是為美國廠進度不如預期，背負一切責任而提早退休，但劉德音在法說會上對此未多加解釋。

法人關注的其他重點包括：新董事會成員、先進封裝產能布建、海外布局、先進製程需求、全球半導體市況發展等議題，屆時台積電釋出展望也是產業景氣風向球。

由於全球地緣政治變化不斷，投資機構更在意台積電的海外布局是否會成為影響毛利率長期維持在53%以上的變數，這部分也將是法人詢問的重點。

法人預期，受惠於AI（人工智慧）／HPC（高速運算）相關客戶新品連發與消費應用回溫，台積電今年首季營運有機會淡季不太淡，甚至挑戰歷年同期新高。

台積電 法說會 劉德音

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