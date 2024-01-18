台積電去年Q4每股純益9.21元 去年每天賺進23億元 全年大賺8358億元

台積電今（18）日公佈2023年第四季財務報告，合併營收約6255.3億元，季增14.4%，略優於預期，單季稅後純益約2,387.1億元，每股純益9.21元，優於前年第3季的8.14億元，為歷史第三高；全年稅後大賺8385億元，每股純益32.34元，低於前年的39.2元，年減19.3%，但表現也相當亮眼。

若以美元計算，台積電2023年第4季營收為196.2億元，年減少1.5%，季增13.6%，也略優於預期。

台積電2023年第4季毛利率為53.0%，營業利益率為41.6%，稅後純益率則為38.2%。符合法說會預估的區間。

台積電稍早預估2023第4季美元營收188-196億美元，以中位數計算季增逾11%，預測第4季毛利率與營益率則雙率較第3季小降。預估第4季毛利率51.5-53.5%與營益率39.5-41.5%。

台積電公布的財報中，7奈米以下先進製程拉貨提升，是主要推手 。台積電公布第4季營收中，3奈米製程出貨占2023年第四季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。