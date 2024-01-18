工研院：AI PC將於2024年百花齊放 應用上逐步從企業走向個人終端

CES（美國消費電子展）是全球最大消費技術產業盛會，堪稱年度科技業風向球，工研院今（18）日舉辦「2024 CES展會直擊-生成式AI賦能科技創新研討會」，工研院研究團隊觀察，CES 2024以「個人運算裝置革新」、「未來創新移動載具與使用體驗新模式」、「健身及身心健康生活全方位提升」、「永續與綠色消費生活落實為四大展出主軸」，並且AI PC將於2024年開始百花齊放，應用上將逐步從企業走向個人終端。

工研院指出，在高速運算及生成式AI帶動下，預估將帶動伺服器、車用電子產品及工業電子產品成長，2023-2027年將有7%的年複合率成長動能。然而，受到通膨壓力、俄烏戰爭未歇、疫情延續等多重不確定因素，全球消費電子市場成長普遍性放緩，期待創新應用能帶動電子產品出現新的成長動能，促使國際大廠在現有的核心能量上，與各種新興消費電子主題進行掛勾，如SONY、LG、Samsung、Amazon等積極與新創合作，透過平台化策略進行技術與服務創新，為公司帶來更多的創新動能。

根據工研院第一手觀察，CES 2024展會幾乎與AI畫上等號，AI無所不在（AI Everywhere），展示各種AI生態系與應用場域的落地，但創新科技主題仍然吸睛，包括智慧車輛、全方位健康、智慧居家是展覽重點。從去年引發話題的生成式AI，今年則驅動個人運算變革重回CES展會，預期2024年AI PC產業將會開始啟動，迎來榮景。

CES 2024全球顯示器面板廠除展示更大尺寸、更高畫質的家庭電視顯示器面板（可扮演智慧居家的中樞），汽車智慧座艙的顯示面板更是CES 2024的主要戰場。工研院預估，車用面板產值將在2026年成長至百億美元規模，年增8.1%。

健康及運動科技一直是CES的重點項目，以往廠商均透過設置更多的生物、光學或各式感測器來達到更廣泛的應用範圍，CES 2024則轉向消費端醫療產品偵測功能多樣化，並將複雜的檢測儀器設計成簡單易用的電子產品型態，更易受到消費者接受。同時，更強調利用AI分析針對某一族群如長者、女性、病人及身心障礙者，提供更專業精準的感測應用產品。此外，也有許多結合實境多元資訊的運動科技應用，例如利用AR眼鏡將運動所需資訊結合實境呈現，實現導航、景點呈現、同伴追蹤、危險區域標示等功能。

在車用科技面向上，智慧駕駛艙整合應用已成為本次展會的重要亮點。生成式AI與智慧駕駛艙的融合和加值應用成為主要發展方向，BMW、Amazon和Google等大廠都提出解決方案，並展示在智慧駕駛艙領域的創新。車內感測器與駕駛艙的第三空間創造更多商機，各個領域的企業都試圖在智慧駕駛艙中尋找未來的發展機會。

在AI PC架構上，大廠各自表述，Intel、AMD和NVIDIA透過了與個人電腦ACER、ASUS、HP、Lenovo等個人電腦製造商合作，展示多種AI PC解決方案。目前AI PC已具備了讓用戶在設備上運行AI的潛力，有望進一步發展。只要軟體開發商投入開發工具，降低用戶進行生成式AI微調訓練的門檻，AI PC爆發潛力將更大。