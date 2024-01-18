半導體大廠擴廠不斷 帆宣今年營運再拚新高

無塵室暨機電廠務工程廠帆宣（6196）今年將全力搶攻2奈米、先進封裝等新廠商機，且由於半導體市場商機持續復甦，屆時將可望推動在手訂單維持高檔動能。法人預期，帆宣今年在手訂單將維持在600億元以上規模，今年全年業績有機會挑戰新高水準。

台積電（2330）持續衝刺先進製程及先進封裝新廠建置，繼先前銅鑼新廠後，業界傳出台積電正在尋覓新位置準備再度打造先進封裝新廠，加上台積電布局的2奈米的新竹寶山新廠之外，後續還可望有中科、高雄等新製程新廠，屆時將可望讓切入台積電廠務工程的供應鏈吃下委外訂單。

法人指出，帆宣由於受惠於半導體大廠持續打造新廠，推動目前在手訂單維持在600億元的高檔水準，雖然美國廠認列將逐步走入尾聲，但今年將可望受惠於大廠持續打造新廠效益，推動今年業績再度攻高。

帆宣公告2023年12月合併營收達56.31億元、月成長12.7％、年成長13.8％，改寫單月歷史新高。累計去年全年合併營收為562.80億元、年成長11.7％，創下歷史新高。