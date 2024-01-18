快訊

視網膜嗆愛莉莎莎「妳為什麼不道歉？」 意外釣出炎亞綸秒回應

瑜亮轟炸機／才奪奧斯卡金像獎就入伍 他從電影主角變二戰美軍B-24中隊長

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

半導體大廠擴廠不斷 帆宣今年營運再拚新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

無塵室暨機電廠務工程廠帆宣（6196）今年將全力搶攻2奈米、先進封裝等新廠商機，且由於半導體市場商機持續復甦，屆時將可望推動在手訂單維持高檔動能。法人預期，帆宣今年在手訂單將維持在600億元以上規模，今年全年業績有機會挑戰新高水準。

台積電（2330）持續衝刺先進製程及先進封裝新廠建置，繼先前銅鑼新廠後，業界傳出台積電正在尋覓新位置準備再度打造先進封裝新廠，加上台積電布局的2奈米的新竹寶山新廠之外，後續還可望有中科、高雄等新製程新廠，屆時將可望讓切入台積電廠務工程的供應鏈吃下委外訂單。

法人指出，帆宣由於受惠於半導體大廠持續打造新廠，推動目前在手訂單維持在600億元的高檔水準，雖然美國廠認列將逐步走入尾聲，但今年將可望受惠於大廠持續打造新廠效益，推動今年業績再度攻高。

帆宣公告2023年12月合併營收達56.31億元、月成長12.7％、年成長13.8％，改寫單月歷史新高。累計去年全年合併營收為562.80億元、年成長11.7％，創下歷史新高。

台積電 帆宣 半導體

延伸閱讀

台積電法說今登場 股價站上589元 台股早盤漲逾百點

台積電次世代記憶體大突破 力旺、M31擁技術跟著旺

0050跌落王座！網曝「罪魁禍首是它」：內扣太高又被拖累

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

相關新聞

仁寶啟動「掠奪式」成長策略 瞄準醫療、車電等領域

仁寶昨（17）日舉行旺年會，董事長許勝雄宣布，今年開始啟動「掠奪式」成長策略，透過積極併購，讓營運規模加速擴張。內部目標...

AI手機成顯學 通話翻譯最吸睛

AI（人工智慧）手機來勢洶洶，研究調查機構Counterpoint預測，今年生成式AI手機出貨量初估超過一億支，雖然品牌商...

今年CES充滿AI！工研院IEK預測電子產業復甦要看4領域

2024年CES展會充滿AI元素，而工研院IEK產業科技國際策略發展所組長趙祖佑今（18）日分析，由於全球經濟前景仍有變...

台積電次世代記憶體大突破 搶食AI、高效能運算商機

台積電今天法說會登場前夕，昨（17）日搶先報喜，在次世代MRAM記憶體相關技術傳捷報，攜手工研院開發出自旋軌道轉矩磁性記...

鴻海要在印度設封測廠 與當地HCL集團成立合資公司

鴻海集團前進印度布局半導體拍板，昨（17）日公告斥資3,720萬美元（約新台幣11.77億元），攜手印度HCL集團成立合...

仁寶董座許勝雄談經濟軟著陸…有挑戰

仁寶董事長許勝雄昨（17）日表示，今年受紅海危機影響，經濟軟著陸看來有些挑戰，而許多國家都將選舉，目前全球局勢動盪；對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。