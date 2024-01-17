台幣今爆巨量貶近2角 央行二次喊話：因Fed淡化3月降息

受到美國聯準會淡化3月降息預期，美股主要指數走跌，國際美元寫3月以來最大升值幅度，資金出走，亞幣烙賽，新台幣選後三天重貶4.6角！央行連兩日喊話，今（17）日傍晚指出，美國聯準會（Fed）官員談話對市場常會有巨大的影響力，近期包含新台幣在內亞幣重貶，與美Fed官員淡化3月降息預期有關，新台幣仍比上年11月1日升值2.83％，且今年以來至今日貶幅小於日圓、韓元、泰銖，新台幣匯率走勢仍然相對穩定。

新台幣今日爆大量，終場重貶1.97角收31.589元，寫近兩個月新低位，單日狂瀉近2角，單日貶幅創逾一個半月新高，台北外匯更連日爆出巨大量，今成交量達25.78億美元。

央行今日二度喊話，再次提及「美國聯準會（Fed）官員談話對全球市場常有巨大的影響力」一事，意指此次新台幣連日走貶，與美Fed淡化3月降息預期有關。

受到美國聯準會淡化3月降息預期，美股主要指數走跌，國際美元寫3月以來最大升值幅度，資金出走亞幣，不光新台幣，亞幣今日盡墨，新台幣單日貶幅2.7％，單日表現居於主要亞幣之中，韓元與日圓今重貶逾4％，遠超過新台幣。

央行今日傍晚，於臉書公開貼文，再次提及「美國聯準會（Fed）談話對全球市場常有巨大的影響力」一事。

第一，央行指出，美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策利場除了影響美元利率之外，也會影響美元走勢。例如，昨（16）日Fed理事Christopher Waller表示，由於美國經濟表現不錯，通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前那麼快速降息，導致市場預期今年3月Fed降息機率，由前一日的接近80％，大降至63.3％。

第二，受到前述官員言論影響，加上近期鴻海事件影響海運運費，市場通膨疑慮略增，昨日10年期美國公債殖利率上揚12個基點（美債價格下跌），美元指數續強，美股三大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈現貶值。

第三，今年以來至今日為止，受到國際美元走強影響，新台幣對美元貶值2.7％，但受到去年11月與12月市場樂觀預期美國Fed即將降息，美元指數快速走弱，新台幣兌美元匯率因此從上年11月1日的32.484元，升值5.69％至上年底的30.735元。今日新台幣收盤價31.589元，仍然比上年11月1日升值2.83％。

第四，今年以來，新台幣兌美元匯率貶幅小於日圓、韓元、泰銖，匯率波動也小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍然相對穩定。