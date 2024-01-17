仁寶總座今再放話：2024股價目標上修、挑戰翻倍拚80元

代工大廠仁寶（2324）近年成功搭上AI PC題材熱潮，帶動股價連連飆升，總經理翁宗斌今（17）日在集團旺年會上指出，仁寶透過持續調整產品佈局，已讓整體效益變得更好，毛利率也成功脫離「茅山道士（毛三到四）」魔咒，而他也將原先自己給予仁寶的目標股價40元進行上修，從原先預估每股40元翻倍向上、將目標調整成每股80元。

過去仁寶股價受低毛利率的iPad 代工業務拖累，多年來走勢多呈現疲弱、震幅較小，直到近年透過退出iPad 代工業務、調整旗下產品組合，毛利率終於有所回升、擺脫「茅山道士（毛三到四）」的窘境，而總經理翁宗斌去年6月召開股東會時，曾喊「仁寶股價沒看到40元，我不會退休！」，沒想到近半年在AI PC題材助攻之下，股價一路飆升，直到去年12月底成功站上40元大關，更創下近13年新高。