仁寶總座今再放話：2024股價目標上修、挑戰翻倍拚80元
代工大廠仁寶（2324）近年成功搭上AI PC題材熱潮，帶動股價連連飆升，總經理翁宗斌今（17）日在集團旺年會上指出，仁寶透過持續調整產品佈局，已讓整體效益變得更好，毛利率也成功脫離「茅山道士（毛三到四）」魔咒，而他也將原先自己給予仁寶的目標股價40元進行上修，從原先預估每股40元翻倍向上、將目標調整成每股80元。
過去仁寶股價受低毛利率的iPad 代工業務拖累，多年來走勢多呈現疲弱、震幅較小，直到近年透過退出iPad 代工業務、調整旗下產品組合，毛利率終於有所回升、擺脫「茅山道士（毛三到四）」的窘境，而總經理翁宗斌去年6月召開股東會時，曾喊「仁寶股價沒看到40元，我不會退休！」，沒想到近半年在AI PC題材助攻之下，股價一路飆升，直到去年12月底成功站上40元大關，更創下近13年新高。
翁宗斌表示，仁寶近年透過持續調整各項產品線，已讓效益變得更好，隨著進入2024年，自己對股價的目標也改變了，透過多元事業佈局、未來展望相當樂觀，全新的目標數字則將再發倍、挑戰80元大關，新年新願景，需要各位一起打拼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言