快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

仁寶總座今再放話：2024股價目標上修、挑戰翻倍拚80元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶旺年會。記者吳康瑋／攝影
仁寶旺年會。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）近年成功搭上AI PC題材熱潮，帶動股價連連飆升，總經理翁宗斌今（17）日在集團旺年會上指出，仁寶透過持續調整產品佈局，已讓整體效益變得更好，毛利率也成功脫離「茅山道士（毛三到四）」魔咒，而他也將原先自己給予仁寶的目標股價40元進行上修，從原先預估每股40元翻倍向上、將目標調整成每股80元。

過去仁寶股價受低毛利率的iPad 代工業務拖累，多年來走勢多呈現疲弱、震幅較小，直到近年透過退出iPad 代工業務、調整旗下產品組合，毛利率終於有所回升、擺脫「茅山道士（毛三到四）」的窘境，而總經理翁宗斌去年6月召開股東會時，曾喊「仁寶股價沒看到40元，我不會退休！」，沒想到近半年在AI PC題材助攻之下，股價一路飆升，直到去年12月底成功站上40元大關，更創下近13年新高。

翁宗斌表示，仁寶近年透過持續調整各項產品線，已讓效益變得更好，隨著進入2024年，自己對股價的目標也改變了，透過多元事業佈局、未來展望相當樂觀，全新的目標數字則將再發倍、挑戰80元大關，新年新願景，需要各位一起打拼。

仁寶經營團隊。記者吳康瑋／攝影
仁寶經營團隊。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶旺年會。記者吳康瑋／攝影
仁寶旺年會。記者吳康瑋／攝影
仁寶總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影
仁寶總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影

2024 仁寶 毛利率

延伸閱讀

仁寶衝刺生醫布局 瑞芳醫院2027年開業

仁寶、英業達12月業績雙雙下滑

仁寶、英業達 認購火

AI PC 市占率2025將攀升三倍 廣達、英業達、仁寶潛力可期

相關新聞

仁寶旺年會／「毛利率成功脫離茅山道士魔咒」 許勝雄親曝調薪幅度

代工大廠仁寶（2324）今（17）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄指出，大家原本看好今年經濟環境，有機會於三月前「...

路透：台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可 可望於近期標售

路透17日引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期將伺機標售。

「台電虧損最後終究全民負擔」 許勝雄認為台灣應思考1問題

金仁寶集團董事長許勝雄今日被問及台電虧損、核電廠延役、核四重啟等問題，許勝雄說，自己已經不想討論政治與政策議題，但針對台...

微軟Copilot商轉 將同步帶動AI伺服器AI PC發展

AI話題持續延燒，集邦今日發布報告指出，AI熱議今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI伺服器（ server）基礎，推...

行政院專案小組訪視楠梓產業園區 落實工廠安全管理機制

去年9月22日屏東明揚工廠發生大火造成嚴重死傷，行政院成立工廠安全統合管理機制專案小組。行政院政務委員吳澤成及張子敬今天...

地緣政治影響布局 仁寶宣布：積極評估歐洲設廠

仁寶總經理翁宗斌今日透露，受地緣政治影響，再加上需配合客戶需求，仁寶現在正在評估歐洲設廠事宜，讓集團海外據點不只有墨西哥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。