快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

鴻海攜手 HCL 集團 在印度成立半導體封測廠

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海科技集團今天發布聲明表示，鴻海期待與 HCL 在印度攜手設立專業封測代工廠。歐新社
鴻海科技集團今天發布聲明表示，鴻海期待與 HCL 在印度攜手設立專業封測代工廠。歐新社

鴻海（2317）今（17）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告取得新設合資公司股權40%，交易金額為3,720萬美元（約新台幣11.77億元），至於新設的合資公司名稱待定。外界推測，鴻海最新投資印度11.77億元，應該是要與印度的HCL集團，在印度設立半導體封測廠。

鴻海昨天也公告，子公司Big Innovation Holdings Limited原先擬以2,940萬美元取得合資公司40%股權，現在投資主體將由Big Innovation Holdings Limited改為Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited；投資金額也將改為3,720萬美元。

鴻海科技集團今天發布聲明表示，鴻海期待與 HCL 在印度攜手設立專業封測代工廠（OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly And Test）。透過這項投資，建立在地半導體生態系統並增強印度國內產業鏈韌性。鴻海將持續運用其BOL（建設營運在地化build-operate-localize）營運模式來支持當地社區。

鴻海 印度

延伸閱讀

繼鴻海旗下京鼎之後 PCB廠恩德證實也遭到駭客攻擊

印度出差住高級飯店、帶台灣礦泉水 他栽在1物上笑翻眾人：長官會玩

鴻海旗下京鼎遭駭 駭客要求價值上千萬美金虛擬貨幣

去年全球近5000名基督徒因宗教信仰被殺害

相關新聞

鴻海攜手 HCL 集團 在印度成立半導體封測廠

鴻海（2317）今（17）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega...

仁寶旺年會／「毛利率成功脫離茅山道士魔咒」 許勝雄親曝調薪幅度

代工大廠仁寶（2324）今（17）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄指出，大家原本看好今年經濟環境，有機會於三月前「...

路透：台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可 可望於近期標售

路透17日引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期將伺機標售。

「台電虧損最後終究全民負擔」 許勝雄認為台灣應思考1問題

金仁寶集團董事長許勝雄今日被問及台電虧損、核電廠延役、核四重啟等問題，許勝雄說，自己已經不想討論政治與政策議題，但針對台...

微軟Copilot商轉 將同步帶動AI伺服器AI PC發展

AI話題持續延燒，集邦今日發布報告指出，AI熱議今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI伺服器（ server）基礎，推...

行政院專案小組訪視楠梓產業園區 落實工廠安全管理機制

去年9月22日屏東明揚工廠發生大火造成嚴重死傷，行政院成立工廠安全統合管理機制專案小組。行政院政務委員吳澤成及張子敬今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。