2024亞太區 Predator League 菲國決賽落幕 明年前進大馬

由宏碁（2353）主辦，亞太區最大實體電競賽事-2024亞太區Predator League菲律賓總決賽（APAC Predator League 2024）於1月13日至1月14日在馬尼拉圓滿落幕，亞洲26個參賽精銳團隊表現出色，《DOTA2》、《在VALORANT》兩個遊戲皆由地主隊-菲律賓奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌 。下屆2024年進行各區初賽、2025年初將轉戰馬來西亞，再掀精彩決賽戰局。

第六屆2024年宏碁亞太區Predator League菲律賓總決賽26個參賽精銳在馬尼拉「SM 亞洲購物中心體育館」進行最終對決，現場15,000名觀眾見證選手們的精湛戰技， 1/14大賽精彩落幕，宏碁也宣布下屆2025亞太區Predator League總決賽（APAC Predator League 2025）將於馬來西亞舉辦，相信將號召更多有志選手前來參與。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「整合了電競、音樂和娛樂等豐富元素的2024亞太區Predator League總決賽精彩落幕，不只展現電競社群的蓬勃發展，也顯示Predator 產品支援玩家們需求的決心。在此我要祝賀得獎的隊伍，並向熱情參與賽事的選手及觀眾們獻上衷心的感謝，2025年馬來西亞下屆賽事再見」。

除了現場精彩的電競比賽，觀眾也在此次活動會場欣賞豐富的精采表演，開幕日由超級男團SB 19成員Felip和知名女歌手Ylona Garcia以精采表演炸裂開幕舞台，更由Acer品牌大使-天后Sarah Geronimo與SB19首次同台共演「Ace your world」造成社群極大回響；閉幕式由女歌手KZ Tandingan搭配馬尼拉交響樂團的演奏，表演了Predator League主題曲《It Lies Within》讓活動完美落幕，豐富的內容令人難忘。

場外更有當地社群網紅見面會包括burg、KuyaNic、Chibiby、Maggiekarp、amaratv、Een Mercado、Kang Dupet和追蹤人數高達八百萬的Alodia Gosiengfiao 及追蹤人數1100萬的Cong TV和Team Payaman，讓 Preadtaor League 決賽成為菲律賓最火紅話題之一。

冠軍隊伍可得65,000美元獎金、亞軍隊伍可得20,000美元獎金、第三名隊伍可得7,500美元獎金。