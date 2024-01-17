快訊

印度羽賽／戴資穎排名回升第3 逆轉大陸對手直落2闖頭關

中職／昔領510萬簽約金 25歲的他成近9年選秀首輪引退第一人

認了！布林肯首度公開坦承 美國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

2024亞太區 Predator League 菲國決賽落幕 明年前進大馬

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由宏碁主辦，2024亞太區Predator League菲律賓總決賽於1月13日至1月14日在馬尼拉圓滿落幕。圖／宏碁提供
由宏碁主辦，2024亞太區Predator League菲律賓總決賽於1月13日至1月14日在馬尼拉圓滿落幕。圖／宏碁提供

宏碁（2353）主辦，亞太區最大實體電競賽事-2024亞太區Predator League菲律賓總決賽（APAC Predator League 2024）於1月13日至1月14日在馬尼拉圓滿落幕，亞洲26個參賽精銳團隊表現出色，《DOTA2》、《在VALORANT》兩個遊戲皆由地主隊-菲律賓奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌 。下屆2024年進行各區初賽、2025年初將轉戰馬來西亞，再掀精彩決賽戰局。

第六屆2024年宏碁亞太區Predator League菲律賓總決賽26個參賽精銳在馬尼拉「SM 亞洲購物中心體育館」進行最終對決，現場15,000名觀眾見證選手們的精湛戰技， 1/14大賽精彩落幕，宏碁也宣布下屆2025亞太區Predator League總決賽（APAC Predator League 2025）將於馬來西亞舉辦，相信將號召更多有志選手前來參與。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，「整合了電競、音樂和娛樂等豐富元素的2024亞太區Predator League總決賽精彩落幕，不只展現電競社群的蓬勃發展，也顯示Predator 產品支援玩家們需求的決心。在此我要祝賀得獎的隊伍，並向熱情參與賽事的選手及觀眾們獻上衷心的感謝，2025年馬來西亞下屆賽事再見」。

除了現場精彩的電競比賽，觀眾也在此次活動會場欣賞豐富的精采表演，開幕日由超級男團SB 19成員Felip和知名女歌手Ylona Garcia以精采表演炸裂開幕舞台，更由Acer品牌大使-天后Sarah Geronimo與SB19首次同台共演「Ace your world」造成社群極大回響；閉幕式由女歌手KZ Tandingan搭配馬尼拉交響樂團的演奏，表演了Predator League主題曲《It Lies Within》讓活動完美落幕，豐富的內容令人難忘。

場外更有當地社群網紅見面會包括burg、KuyaNic、Chibiby、Maggiekarp、amaratv、Een Mercado、Kang Dupet和追蹤人數高達八百萬的Alodia Gosiengfiao 及追蹤人數1100萬的Cong TV和Team Payaman，讓 Preadtaor League 決賽成為菲律賓最火紅話題之一。

冠軍隊伍可得65,000美元獎金、亞軍隊伍可得20,000美元獎金、第三名隊伍可得7,500美元獎金。

除了團體獎項外，為了獎勵優秀選手，也向在比賽中傑出的戰士頒發了Intel MVP榮譽獎項。針對Dota 2賽事，獲獎的是Carry選手Polo“Raven” Fausto，而在VALORANT中，獲獎的是Jeremy“Jrmy” Cabrera。這兩位選手不僅帶回額外的10,000美元獎金，還有Intel MVP獎杯。

2024亞太區Predator League菲律賓總決賽，《DOTA2》、《在VALORANT》兩個遊戲皆由地主隊-菲律賓奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌。圖／宏碁提供
2024亞太區Predator League菲律賓總決賽，《DOTA2》、《在VALORANT》兩個遊戲皆由地主隊-菲律賓奪得冠軍寶座和Predator Shield掠奪者盾牌。圖／宏碁提供

馬來西亞 宏碁 電競 菲律賓

延伸閱讀

影／砍23顆3分球爆紅 暨大Curry是大馬僑生：那天手感特別好

在地競爭力邁向國際 宏碁龍騰微笑競賽攜企業打世界盃

景碩 擬在馬國檳城擴廠

大馬羽賽／連兩年在大馬創生涯紀錄 林俊易：在這運氣不錯

相關新聞

鴻海攜手 HCL 集團 在印度成立半導體封測廠

鴻海（2317）今（17）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega...

仁寶旺年會／「毛利率成功脫離茅山道士魔咒」 許勝雄親曝調薪幅度

代工大廠仁寶（2324）今（17）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄指出，大家原本看好今年經濟環境，有機會於三月前「...

路透：台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可 可望於近期標售

路透17日引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期將伺機標售。

「台電虧損最後終究全民負擔」 許勝雄認為台灣應思考1問題

金仁寶集團董事長許勝雄今日被問及台電虧損、核電廠延役、核四重啟等問題，許勝雄說，自己已經不想討論政治與政策議題，但針對台...

微軟Copilot商轉 將同步帶動AI伺服器AI PC發展

AI話題持續延燒，集邦今日發布報告指出，AI熱議今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI伺服器（ server）基礎，推...

行政院專案小組訪視楠梓產業園區 落實工廠安全管理機制

去年9月22日屏東明揚工廠發生大火造成嚴重死傷，行政院成立工廠安全統合管理機制專案小組。行政院政務委員吳澤成及張子敬今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。