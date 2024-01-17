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路透：台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可 可望於近期標售

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
路透報導，台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可，將於近期標售。美聯社
路透報導，台積電已取得新台幣343億元綠債資格認可，將於近期標售。美聯社

路透17日引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電已取得新台幣343億元的綠色債券資格認可，近期將伺機標售。

知情人士說，台積電董事會去年共計通過新台幣1,200億元的公司債發行額度，已在初級市場標售出新台幣857億元，剩餘的會以綠色債券形式發行。

關於台積電的發債動態，櫃買中心證實，台積電已在去年底申請並取得新台幣343億元的綠色債券資格認可。

台積電去年合計發行了新台幣400億元的綠色債券，占全年公司債發行的46.7%。中華信用評等給予台積電長期評等為「tw AAA」。

路透暫時無法取得台積電對上述消息的回應。

台積電 新台幣 債券 公司債

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