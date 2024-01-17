智冠攜手韓廠 搶攻資安市場商機

面對日新月異的網路安全威脅，不僅世界各國積極建立個資保護獨立監督制度，台灣亦修訂相關法令並成立個人資料保護委員會專責機構，以更全面地落實個資保護。因應全球趨勢與企業界的迫切需求，智冠（5478）集團旗下專注雲端服務之智雲科技公司，近日與南韓資安大廠PNPSECURE簽署合作意向書，代理引進全球資訊安全解決方案DBSAFER，提供DB資料庫、SYSTEM系統、OS作業系統存取控制及綜合帳號管理等機制，聯手建構個資防護網，預計於今年上半年正式推出。

現今大眾對於各類網路化服務的使用度越來越高，無論社交、購物、娛樂、金融都能夠透過線上快速滿足，卻也使個資暴露的風險無所不在，一旦發生個資外洩事故，除可能造成財務損失，甚至衍生帳號使用詐欺、身分竊盜等犯罪行為，更可能造成企業機構之商譽損害，致消費者喪失信心流失用戶，對其營運產生重大影響。國外亦不乏許多因缺乏個資保護應變致重大個資外洩事件，使公司甚而社會面臨嚴重損害，其中內部人員特權帳號的管控尤其重要，更應設法有效把關。

隨著國際上對個資保護的規範更趨嚴謹完善，民眾也更重視個人資料與隱私保護，現行的資安產品將無法滿足未來所需，而智冠集團過去在遊戲及數位內容產業服務多年，亦深感個資保護的重要性，並積極尋找各國資安解決方案。智冠集團董事長王俊博表示，面對資訊安全與網路攻擊型態瞬息萬變的挑戰，企業將更注重優化內部防火牆，以符合法規標準並與國際接軌，本次藉由智雲科技與PNPSECURE攜手合作，引進全球先進的資安系統化產品DBSAFER，將為企業提供全面、前瞻性的解決方案，建立強韌的資安保護網，以有效應對不斷變化的風險和威脅。

智雲科技長期關注國內網路安全環境變化，為多家遊戲及網路服務公司提供全面性的專業機房規劃、多重整合雲端服務、高效資安防禦機制，為合作企業制定完整營運策略。尤其在數位內容娛樂產業中，能夠有效滿足零中斷、大量用戶高可用性的多層面需求，提供穩定、高效的雲端服務，獲得市場高度評價。

南韓資安領先企業PNPSECURE自2003年成立以來，其研發實力與產品服務的高可用性在行業中脫穎而出，榮獲南韓當地22項獎項的肯定。此外，PNPSECURE更擁有25項獨特專利，並取得南韓Common Criteria（CC）資訊技術安全評估共同準則、德國GS產品安全認證等25項認證，持續在專業領域實現技術創新，致力打造全方位資訊保護策略，提供企業所需的資安能量。

PNPSECURE旗下的DBSAFER系列產品主要功能為DB、SYSTEM與OS存取控制，以及業界唯一整合多元OS、DBMS帳號的綜合帳號管理。產品屢次獲得南韓最高榮譽科技大獎「IR52蔣英實獎」，並被該獎項評為最優良、最穩定且最高效的資料庫存取控制解決方案，亦受南韓公共、金融、通訊/製造、物流和醫療等各領域5,000多家標竿企業與各級政府機關認可及採用，在當地資安市場擁有高達6成市佔率，其「特權帳號管理」技術更是全球資安及個資法遵的標準配備，於合規性方面獲國際級認證。此次PNPSECURE及其南韓戰略夥伴ICT整合解決服務商WeMB共同推動海外發展，期與智雲科技合作邁進台灣資安軟體服務市場。