華碩胡書賓：今年大環境有利商用 PC 市場需求回升

2024年PC產業走向復甦階段，宏碁（2353）點名看好今年商用業務及電競產品線動能，華碩（2357）亦認同產業趨勢，華碩共同執行長胡書賓表示，電競動能一直都比傳統PC強，趨勢一直都在，至於商用市場，現在全球通膨已逐步趨緩，假設美國現在降息，將降低企業資金成本壓力，大環境現在有利於商用市場裝置需求回升。

針對PC在商用、電競今年產業需求，胡書賓指出，過去幾年全球因為通膨因素，導致企業採購預算縮減，而現在全球通膨已逐步趨緩，假設美國現在降息，將降低公司資金成本壓力，增加企業IT採購預算，所以大環境現在有利於商用市場裝置需求回升。

胡書賓補充，全球通膨下降，也對消費性市場有正面挹注。基本上2024年需求還是要看大環境，因為現在降息速度眾說紛紜，所以還是要看大環境貨幣、財經政策這些到底何時實施。

至於電競市場，胡書賓表示，電競動能一直比傳統PC強，這個趨勢一直都在。

而華碩電競產品線包含手機跟掌機部分，胡書賓重申，華碩手機策略就是不求大規模的出貨量，採用收斂機種，但是能夠帶給消費者完全不同的體驗。

至於掌機方面，胡書賓認為，去年我們推出第一代，而隨著時間的演進，一定也會再推出一些新世代的產品，如針對既有產品改進的裝置。只是推出時間不方便透露。