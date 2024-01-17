集邦：Copilot今年商轉 帶動AI Server及終端AI PC發展

AI話題熱議，今年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI server基礎，推至AI PC等終端裝置；TrendForce預期，今年全球AI伺服器（包含AI Training及AI Inference）將超過160萬台，年增40%，後續預期CSP也將會更積極投入。

由於嚴謹的Edge AI應用，將回歸至終端的AI PC，以落實分散AI伺服器的工作量能，並且擴大AI使用規模的可能性，TrendForce定義AI PC需達Microsoft要求的40 TOPS算力基礎，考量滿足此需求的新品出貨都將落在今年下半年，待CPU產業龍頭Intel今年推出Lunar Lake後，明年才可望見證更快速的成長。

目前AI PC市場可大致分為兩大推動力量，其一，由終端應用需求推動，主由Microsoft憑藉個人電腦Windows作業系統及Office等工具幾近獨占市場地位，預期將推新一代Windows整合Copilot，促使Copilot變成硬需求。其二，CPU領先者Intel訴求AI PC為搭配CPU+GPU+NPU架構，藉此推動發展各種終端AI應用。

以Microsoft Copilot對算力的要求來說，Qualcomm去年底發表的Snapdragon X Elite平台，將在今年下半前率先出貨符合Copilot標準的CPU，算力應可達45 TOPS；AMD隨後將推出的Ryzen 8000系列（Strix Point），估計也將符合該算力規格。

若以Intel去年12月推出的Meteor Lake，其CPU+GPU+NPU算力僅34 TOPS，並不符合Microsoft要求，但預期今年底所推Lunar Lake則有機會超過40 TOPS門檻。

值得注意的是，未來在Qualcomm及Intel、AMD競逐AI PC過程，將牽動x86及Arm兩大CPU陣營在Edge AI市場的競爭。由於Qualcomm有望率先符合Microsoft需求，以PC主要OEMs如Dell、HPE、LENOVO、或ASUS、ACER等在今年將陸續開發搭載Qualcomm CPU機種，以爭取首波AI PC機會，將帶給X86陣營一定威脅。