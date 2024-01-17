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IDC：蘋果擠下三星 奪下去年手機市場龍頭寶座

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
蘋果智慧手機。路透
蘋果智慧手機。路透

雖然2023年智慧手機市場面臨逆風，研調機構IDC最新全球手機季度追蹤報告的初步數據統計顯示，2023年蘋果擠下南韓三星，首度拿下全球智慧手機市場榜首，且市占率創歷史新高。

IDC指出，受年初總體經濟挑戰及庫存增加影響，2023年全球智慧手機市場出貨量年減 3.2%，至 11.7 億台，其中，第4季年成長8.5%，出貨量3.26億支，優於原先預期的7.3%，總體而言，全球智慧手機市場仍面臨挑戰，但復甦動能正在迅速發展。

IDC 全球研究總監 Nabila Popal 表示，雖然傳音及小米等低階安卓手機 廠商在2023 年下半年因新興市場快速成長，出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果。

即使蘋果在最大市場中國大陸面臨越來越多監管挑戰，及來自華為的新競爭，但不僅成為前三名中，唯一每年呈現正成長的企業，而且還首次奪得年度第一的位置。

Nabila Popal 指出，蘋果的持續成功及韌性，很大程度歸功於高階手機成長趨勢，在積極以舊換新優惠及無息融資計劃推動下，高階手機目前占據超過20% 市占率。

IDC 全球行動和消費設備集團研究副總裁 Ryan Reith 表示，市場排名整體轉變進一步凸顯智慧手機市場內競爭的激烈程度，蘋果無疑是三星排名下降的原因之一，但整個安卓領域本身正在多元化。

包括華為捲土重來，並在中國迅速取得進展，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出極具競爭力的設備，折疊式手機和關於手機上的人工智慧功能的討論也越來越多，總體而言，智慧型手機領域將迎來一個非常有趣的時代。

智慧手機 蘋果 IDC

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