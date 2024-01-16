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神盾出手併購大有來頭的乾瞻 補齊整體集團上游的IP領域布局

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠神盾（6462）於15日宣布將以現金與發行新股換算共約47億元價值，進行股份轉換案，取得矽智財（IP）公司乾瞻科技百分之百股權，補齊整體集團上游的IP領域布局。

上述股份轉換案的對價為乾瞻每1股換發現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，若依照最近日的收盤價計算，此案換算總金額約當47億元，其中包括現金對價26億元與股票對價21億元。

神盾資深副總暨發言人李宜平表示，關於乾瞻併購案，雙方大約洽談半年左右，而乾瞻去年營收約2億元左右，獲利約數千萬元水準，併購乾瞻可補強該集團的IP布局。

乾瞻大有來頭，不少團隊成員先前都曾待過與華為頗有淵源的訊崴技術。乾瞻成立於2019年9月，據點在竹北，乍看之下是家才創立不久的公司，但其實不少團隊成員的來頭不小，總經理王心石是前訊崴技術IP部門總裁，也是前智原研發副總，該公司其他成員包括研發中心副總陳建穎、研發處處長古明鑫等，也同樣都出身訊崴與智原。另一位研發處處長薛維仁也曾任職於訊崴技術IP部門。

根據乾瞻的官網介紹，該公司在先進製程相關IP有非常豐富的經驗，並於40奈米至5奈米製程案件均曾有成功量產經驗。

神盾 智原

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