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玉山科技歲末晚宴 童子賢：台灣應以海納百川、有容乃大氣度繼續繁榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢。記者黃義書/攝影
和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢。記者黃義書/攝影

和碩董事長同時也是玉山科技協會理事長童子賢，今日出席玉山科技協會歲末晚會致詞時，選舉從鑼鼓喧天，很快恢復到選舉後的平靜無波，社會各處都恢復工作與生活。這是台灣的公民社會日趨更成熟的象徵。也是台灣社會「海納百川、有容乃大」開闊氣度。對於龍年將至，他則祝願世界和平、兩岸和平、台灣繁榮。

童子賢選後大家很快恢復工作與生活舉剛剛結束，也是台灣社會堅毅、安定、團結的另外一個面向。台灣社會處處有不同意見，但是台灣也處處可以包容不同意見。這是「海納百川、有容乃大」的開闊氣度。

他強調，玉山科技協會就是聯合海內外華人共同分享產業進步資訊，同樣展現海納百川、有容乃大的氣度與精神。希望台灣的產業與台灣社會都繼續繁榮。

他舉財政海關前幾天剛剛發佈了台灣出口的數字說，2022年與2023年出口總額分別達到4,795億美元、4,324億美元。台灣出超分別是513億美元805億美元，出超連續2年創歷史新高。強調「這是一個耀眼的成績 。台灣出口的強勢背景，來自台灣的高科技產品的競爭力。高科技使得台灣以彈丸之地，在疫情期間成為成為一座耀眼的島嶼。」

童子賢說，全世界紛紛希望購買台灣的半導體與科技產品。台灣也成為全球科技產品的研發與製造重鎮。台灣強勁的出口中，科技產品，尤其是半導體與資通訊電腦與電子零組件，合計佔台灣出口的55.2%。可以看得出科技產品對台灣的重要貢獻。

童子賢說，以玉山為名的玉山科技協會，是以台灣最高山為名，玉山的崇高讓人仰望，也是台灣科技產業追求崇高的象徵。「讓我們以玉山的高標為目標，繼續努力。也希望能在玉山的呵護下，讓台灣的經濟與科技產業繼續成長繼續茁壯。

農曆新年即將到來，童子賢表示，現在新曆年年初，是舊曆年癸卯兔年的尾巴。很快也將迎接甲辰龍年的到來。新的一年，祝福大家龍騰四海，飛龍上天，龍年行大運。也祝大家身體健康，闔家平安。也祝願世界和平、兩岸和平、台灣繁榮。

鈺創董事長盧超群則在會前受訪時表示，這次投票大家都很踴躍，年輕人也積極表達他們對未來新領導人的期許，對台灣民主進步帶來很正面的影響

不過，盧超群期許國家新領導人及新內閣，選舉前大家都表達不同的意見，但選後得仰賴新領導從在不同的意見中找到異中求同的解決方向，帶領台灣繼續進步，繼續讓台灣的經濟，甚至半導體產業，成為世界模仿的地方。

玉山 童子賢

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