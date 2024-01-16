快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

看守所待近2個月…「Linbay好油」林裕紘發文認錯 稱未來避免做這事

賀錦麗再次參選！美國記者新書揭露 前競選幕僚批：這人不應該成為美國總統

三大原因 童子賢樂觀2024景氣優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，2024年國際間衝突看起來都進入中段或尾聲，且美國不會再升息、有機會降息。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，2024年國際間衝突看起來都進入中段或尾聲，且美國不會再升息、有機會降息。記者吳凱中／攝影

針對今年產業景氣，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，2024年國際間衝突看起來都進入中段或尾聲，且美國不會再升息、有機會降息，而科技業高庫存問題也已解決，故此，2024年我們就會期待，它只會比2023好，而不會比2023差。

台灣玉山科技協會於今日舉辦2023年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，童子賢接受媒體訪問，回應有關2024年景氣展望及近期與立訊合縱聯盟一事。

針對今年景氣，童子賢表示，一開始大家都預期去年天產業就會回溫，因為一般秋季是消費性電子旺季，但最後結果比大家預期的差。

他舉例，以和碩自身來說，因為去年秋冬表現不如預期，所以營收比2022年少了4.7%左右，那我們的同行像廣達（2382）、鴻海（2317）、仁寶（2324）去年營收也交出衰退成績。所以我們公司自己檢討了一下，實際交出的營收大概比原先預期差5%到10%左右。

展望今年，童子賢表示，2024年我們就會期待，它只會比2023好，而不會比2023差。主要是基於三點。第一，2023年國際間到處都有衝突戰爭，但那些衝突跟糾紛，到了2024年都已進入中段或尾聲。所以因為新的衝突，而帶來國際經濟衰退的機會不大。

第二、2024年貨幣的緊縮，也就是利息的提高的動作已經到了尾聲，不時會傳出美國準備降息，現在市場則預期，美國不會再升息，大家在期待的只是何時降息。

第三、原先讓產業界擔心的高庫存問題，到了2024年差不多是清乾淨了，所以說很多零組件跟半導體的產品，其實需求已經有回春的跡象。從他們的今年展望來看，都是比2023要樂觀相當多。

2024 童子賢 降息

延伸閱讀

和碩旗下昆山世碩廠引進立訊 童子賢首度回應

IMF總裁預期 2024年全球成長將得到順風之助

星展調高黃金觀點至看好 今年上看2250美元

他猜要「進入降息循環」靠質押花235萬買00687b！進退場機制曝

相關新聞

濫用市場力量及市場封鎖疑慮！公平會重罰大富媒體、凱擘共1億元

公平會於民國99年通過富邦旗下大富媒體併購凱擘案，當時曾附加13項條件，但108年被檢舉大富與凱擘違反附加條款的不得共同...

三大原因 童子賢樂觀2024景氣優於去年

針對今年產業景氣，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，2024年國際間衝突看起來都進入...

玉山科技歲末晚宴 童子賢：台灣應以海納百川、有容乃大氣度繼續繁榮

和碩董事長同時也是玉山科技協會理事長童子賢，今日出席玉山科技協會歲末晚會致詞時，選舉從鑼鼓喧天，很快恢復到選舉後的平靜無...

楊應超 ：選後地緣政治及ECFA是左右外資錢進台股兩大指標

前外資高科技首席分析師楊應超今日出席玉山科技協會歲末晚宴指出，選後很多外資圈朋友第一時間打給他，大家似乎都歸納共同的結論...

虹冠電報喜 傳又打入一家遊戲機供應鏈

電源管理IC廠虹冠電（3257）原本即是XBOX供應鏈，最新傳出該公司又打入另一家遊戲機供應鏈，預計將從第2季開始出貨。

資安能量不足 白帽駭客：國內多家公司早就被駭一輪

半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，對此，竹科管理局回應，這是個別公司的資安事件，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。