三大原因 童子賢樂觀2024景氣優於去年

針對今年產業景氣，台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，2024年國際間衝突看起來都進入中段或尾聲，且美國不會再升息、有機會降息，而科技業高庫存問題也已解決，故此，2024年我們就會期待，它只會比2023好，而不會比2023差。

台灣玉山科技協會於今日舉辦2023年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，童子賢接受媒體訪問，回應有關2024年景氣展望及近期與立訊合縱聯盟一事。

針對今年景氣，童子賢表示，一開始大家都預期去年天產業就會回溫，因為一般秋季是消費性電子旺季，但最後結果比大家預期的差。

他舉例，以和碩自身來說，因為去年秋冬表現不如預期，所以營收比2022年少了4.7%左右，那我們的同行像廣達（2382）、鴻海（2317）、仁寶（2324）去年營收也交出衰退成績。所以我們公司自己檢討了一下，實際交出的營收大概比原先預期差5%到10%左右。

展望今年，童子賢表示，2024年我們就會期待，它只會比2023好，而不會比2023差。主要是基於三點。第一，2023年國際間到處都有衝突戰爭，但那些衝突跟糾紛，到了2024年都已進入中段或尾聲。所以因為新的衝突，而帶來國際經濟衰退的機會不大。

第二、2024年貨幣的緊縮，也就是利息的提高的動作已經到了尾聲，不時會傳出美國準備降息，現在市場則預期，美國不會再升息，大家在期待的只是何時降息。

第三、原先讓產業界擔心的高庫存問題，到了2024年差不多是清乾淨了，所以說很多零組件跟半導體的產品，其實需求已經有回春的跡象。從他們的今年展望來看，都是比2023要樂觀相當多。