快訊

不只南方澳斷橋造假！教授陳明正用假照片驗收竹縣3座橋

曝高端合約貓膩 徐巧芯酸「超完美配合」：大賺國庫40億

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資安能量不足 白帽駭客：國內多家公司早就被駭一輪

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台積電資訊科技服務供應商擎昊科技去年發現公司內部特定測試環境遭到網路攻擊。圖／白帽駭客提供
台積電資訊科技服務供應商擎昊科技去年發現公司內部特定測試環境遭到網路攻擊。圖／白帽駭客提供

半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，對此，竹科管理局回應，這是個別公司的資安事件，目前正在了解中。

但京鼎並非近期唯一遭駭客入侵的公司，一名白帽駭客透露，這次攻打京鼎的駭客組織用LockBit 3.0勒索軟體進行攻擊，其實台灣受害公司眾多，包括威脅情報平台FalconFeeds.io、ThreatMon上月釋出的資安報告資料顯示，勒索軟體駭客組織LockBit於12月初將台灣某上市自動化設備大廠的資料，列在暗網網站上，並要求該公司在一周內向他們聯繫，否則會公告駭到的內部資料。「該自動化設備大廠沒付錢，資料剛剛上架（指在暗網上被公開）」該白帽駭客說，「大家都掩耳盜鈴」。

另一上市電源供應器大廠飛宏科技也慘遭LockBit毒手，去年初飛宏曾發布重大訊息，公告公司發生網路資安事件，飛宏指出，「資訊部門於第一時間即發現異常，並進行阻斷對外網絡連結。公司資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業，亦通報政府檢調單位，至今持續保持密切連繫。」

Lockbit駭客也在去年6月30日聲稱入侵台積電供應鏈，當時台積電指出已知悉IT硬體供應商遭駭，被指為真正受害者的擎昊科技也坦承遭駭，並發布重大訊息指出，「本公司於2023年6月29日上午，發現公司內部特定測試環境中，遭受外部團體之網路攻擊，並擷取相關資訊，資訊內容主要為本公司為客戶提供之各式系統裝機準備資訊，因揭露之資訊中出現特定客戶之名稱，造成客戶之困擾，除先向受到影響之客戶致歉外，本公司已就此次資安事件進行排查與防護強化，特此通知。」

台積電2018年也曾因機台遭病毒感染而損失慘重，但自此未再傳出資安事件，且台積開始積極協助完善上下游供應鏈的資安防護水準，樹立典範。某位不願具名、但長期浸淫在產官領域的資安專家說，「我對台積很推崇，他們會吸取教訓，面對問題，解決問題，不會犯第二次。」

奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚說，隨著供應鏈攻擊屢次成為重大資安事件的破口，身為產業龍頭者應主動威脅情資，也要求供應商應達到適當的資安防護基準。

勒索軟體LockBit駭客曾在去年6月30日聲稱入侵台積電，但其實搞錯對象，駭入的是台積電的IT硬體供應商擎昊科技。圖／白帽駭客提供
勒索軟體LockBit駭客曾在去年6月30日聲稱入侵台積電，但其實搞錯對象，駭入的是台積電的IT硬體供應商擎昊科技。圖／白帽駭客提供

資安 台積電

延伸閱讀

半導體大廠京鼎遭駭客入侵勒索 調查局立案追查！鴻海明將筆錄

京鼎重訊證實官網遭駭：已啟動相關防禦機制與復原作業

半導體大廠京鼎驚傳駭客入侵 科管局：個別公司資安事件

鴻海集團5年遭駭3次 劉揚偉看資安問題曾言：未來都須面對

相關新聞

濫用市場力量及市場封鎖疑慮！公平會重罰大富媒體、凱擘共1億元

公平會於民國99年通過富邦旗下大富媒體併購凱擘案，當時曾附加13項條件，但108年被檢舉大富與凱擘違反附加條款的不得共同...

資安能量不足 白帽駭客：國內多家公司早就被駭一輪

半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，對此，竹科管理局回應，這是個別公司的資安事件，目...

虹冠電報喜 傳又打入一家遊戲機供應鏈

電源管理IC廠虹冠電（3257）原本即是XBOX供應鏈，最新傳出該公司又打入另一家遊戲機供應鏈，預計將從第2季開始出貨。

楊應超 ：選後地緣政治及ECFA是左右外資錢進台股兩大指標

前外資高科技首席分析師楊應超今日出席玉山科技協會歲末晚宴指出，選後很多外資圈朋友第一時間打給他，大家似乎都歸納共同的結論...

半導體大廠京鼎遭駭客入侵勒索 調查局立案追查！鴻海明將筆錄

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，如果京鼎置之不理，客戶資料將會被公開，員工...

京鼎重訊證實官網遭駭：已啟動相關防禦機制與復原作業

半導體設備廠京鼎精密今日針對駭客事件發布重大訊息指出，事件本身「目前初步評估對公司運作無重大影響。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。