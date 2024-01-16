佳世達旺年會／董座陳其宏舉杯歡慶 盼龍年業績長紅

系統整合大廠明基佳世達（2352）集團於今（16）日舉辦旺年會活動，現場共40間關係企業、超過7000名同仁共襄盛舉，而董事長陳其宏今日下午親自主持集團旺年會，並於稍早率領佳世達大艦隊主管共同舉杯，也和海外明基醫院、海外工廠連線同歡，期許龍年業績長紅再造巔峰。

佳世達今年由集團董事長陳其宏領軍，攜手高階主管，組成大天團，熱跳科技風舞曲，為旺年會揭開序幕。而活動會場跟往常一樣都選在南港展覽館，這次以「群艦出擊，領航世界」為主題，總獎金超過千萬元價值，數千個獎項人人有獎，最大獎價值35萬元「北歐10日雙人遊」、二獎價值20萬「APPLE超值大禮包」。

據悉，佳世達今年特地邀請韓國大勢女團aespa來台獻唱，並與台灣的人氣樂團告五人，登場熱力開唱。而aespa曾創韓國女團專輯發行首日銷售額新高，高人氣深受員工喜愛。並且除了大勢女團aespa、告五人以外，還邀請樂天女孩、Formosa Sexy籃球啦啦隊、DJ Kozy在現場與員工同歡。