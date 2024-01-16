台積電搶頭香「綠電分配沙盒」起跑 聯電、友達、台達電也有興趣

綠電已成為企業重要的生產要素。台電為協助企業有效運用綠電，規劃「綠電分配沙盒計畫」，針對單一企業下有數個不同廠區，可透過轉供電量的彈性分配機制，整合綠電轉供契約互相融通，讓各廠區需求自行分配轉供的綠電比例。目前台積電（2330）搶頭香，其他還有半導體、面板及電子業有興趣。據了解，包括聯電（2303）、友達（2409）、台達電（2308）亦有表達此需求。

台電表示，綠電沙盒計畫自2023年10月已經啟動，至2024年9月30日，可由同一法人企業或售電業提出申請試行。台電高層表示，台積電已申請試行，並持續擴大開放有意願參與之企業加入，台電期盼透試辦提前累積經驗，並協助企業更有效獲得及運用綠電。

台電表示，單一企業下可能有數個不同廠區（電號），不同廠區也可能因應國際供應鏈要求、環評承諾等因素，而各有不同的綠電使用需求。依目前綠電轉供機制，必須在一開始的綠電轉供合約上就載明各廠區的分配比例，但不論是發電端的每月發電量，或用電端每個廠區的每月用電量，兩者皆非固定，因此也可能造成各廠區出現綠電不足或過剩問題。

台電舉例，某企業下有A廠區及B廠區，分別有RE100及RE20的綠電需求，若A、B廠區各自獨立執行轉供契約，假設A廠區在當月契約執行下僅達成RE80，B廠區則尚有多餘綠電，等同A廠區無法滿足綠電需求，B廠區則發生超買的現象。若是透過企業自行彈性分配轉供電量，該企業就可將B廠區的餘電彈性調整至A廠區，因此便無餘電產生，A廠區也可最大化取得綠電比例。

台電規劃「綠電分配沙盒計畫」，主要是將單一法人企業的各廠區視為單一用戶群，同時將轉供契約進行整合。企業可每月依其綠能發電廠之生產情形及綠電需求廠狀況，彈性調整各廠區的轉供電量，可使有綠電需求之特定廠區可最大化取得綠電比例，同時有效降低餘電。