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京鼎：資訊系統遭駭客攻擊 初估對公司運作無重大影響

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
京鼎提到，偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。路透社
京鼎提到，偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。路透社

上市公司京鼎（3413）今（16）日公告說明，公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前初步評估對公司運作無重大影響。

京鼎提到，偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。

京鼎提到，目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。目前初步評估對公司運作無重大影響。

京鼎提到，改善情形及未來因應措施方面公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

網路攻擊 駭客

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