鴻海集團5年遭駭3次 劉揚偉看資安問題曾言：未來都須面對

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎今（16）日一度遭駭客入侵，駭客集團更直接在公司官網上直接威脅京鼎客戶與員工，如果京鼎置之不理，客戶資料將會被公開，雖然下午3點多實測官網已恢復，但仍引發市場熱議。

京鼎是鴻海董事長劉揚偉少數兼任董事長的子公司，顯見劉揚偉對京鼎的重視。

這不是鴻海集團首度被駭，2020年鴻海墨西哥廠的伺服器也曾遭勒索軟體攻擊，且當年還被駭客要求近10億元天價贖金，當時鴻海回應證實遭受網路勒索病毒攻擊，但內部資安團隊已完成軟體及作業系統的安全性更新，受影響的廠區網路恢復正常運行，對集團整體營運並未造成影響。2022年鴻海集團位於墨西哥與美國加州交界的城市蒂華納（Tijuana）廠區又遭駭客勒索郵件攻擊，蒂華納廠區主要從事製造醫療裝置、消費電子及工業用設備。

劉揚偉曾在公開場合指出，「在台灣變得更數位的同時，下一個議題就是資通安全問題，這是未來10至20年必須面對的。」

今日京鼎官網勒索全文指出，「總資料量：5TB如果您不支付贖金，資料將發布在我們的 TOR 暗網網站上。請記住，一旦您的資料出現在我們的洩漏網站上，您的競爭對手隨時可能會購買它，因此請不要猶豫太久。您愈早支付贖金，您的公司就愈早安全。」

駭客同時向京鼎的客戶、員工勒索，其中在客戶資訊上指，如果是Foxsemicon的客戶，「我們擁有您的所有個人資料。如果 Foxsemicon 不付款，您的所有個人資料將在網路上免費提供。」

至於給員工的訊息則是：「如果您的管理層不聯絡我們，您將失去工作，由於我們能夠徹底摧毀 Foxsemicon，且無法恢復，所有媒體（BBC、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》）都會通知您，該公司已不復存在。」

劉揚偉三年前出席鴻海研究院攜手中華民國資訊安全學會舉辦NExT Forum資安論壇，探討電動車和車聯網網路安全議題，他在論壇上說，網際網路讓人類集體智慧大幅提升，分享經驗速度加快；雲端技術讓AI應用更普及；5G通訊技術讓萬物可相連；電動車世代來臨對資安更帶來挑戰，資訊、資通安全，將成為未來10年到20年的關鍵議題。

劉揚偉當時期許鴻海研究院能攜手產官學界，將台灣打造成EV資通安全領域上的全球領先者，讓未來EV上的資通安全只要通過台灣場域測試，資通安全都是全球領先，讓使用者放心。