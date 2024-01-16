佳世達尾牙aespa、告五人接力唱 總獎金超過千萬元價值
明基佳世達集團旺年會於1月16日南港展覽館登場，創國內尾牙先例，邀請韓國大勢女團aespa首度來台，與台灣的人氣樂團告五人，登場熱力開唱。
aespa曾創韓國女團專輯發行首日銷售額新高，高人氣深受員工喜愛，這次尾牙共40間關係企業、超過7000名同仁共襄盛舉，員工直呼「太幸福了！希望集團龍年業績長紅」。
明基佳世達集團本次以「群艦出擊，領航世界」為主題，總獎金超過千萬元價值，數千個獎項人人有獎，最大獎價值35萬元「北歐10日雙人遊」、二獎價值20萬「APPLE超值大禮包」。
今年由明基佳世達集團董事長陳其宏領軍，與集團高階主管，組成大天團，熱跳科技風舞曲，為旺年會揭開序幕。除了大勢女團aespa、告五人以外，還邀請樂天女孩、Formosa Sexy籃球啦啦隊、DJ Kozy在現場與員工同歡。
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