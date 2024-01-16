圓剛再推新品搶市 提升串流直播新體驗

圓剛（2417）宣布，2024年首發新品 PCIe 影音串流擷取卡- Live Gamer 4K 2.1 (GC575)和Live Streamer ULTRA HD (GC571)。圓剛表示，這兩款創新產品同時解決進階及初學串流者的各種使用上的痛點，提高圓剛在影音串流直播領域的領導地位。

繼成功推出Live Gamer ULTRA 2.1 (GC553G2)後，AVerMedia導入 PCIe 版本，推出Live Gamer 4K 2.1，為使用者提供更廣泛的選擇。圓剛科技執行長郭重松表示，不管你是追求最新4K 遊戲的流暢性、支援 HDMI 2.1的相容性，還是偏好 PCIe的連接性，圓剛持續致力於影音擷取卡產品線的擴展性，滿足直播串流社群的全面需求。

其中高階遊戲玩家的卡皇，Live Gamer 4K 2.1 (GC575)是全球首款消費級HDMI 2.1 PCIe擷取卡。為全球變革串流體驗而設計，充分發揮了HDMI 2.1技術的潛力，支援 4K60 影像擷取，4K144 Pass-Through，讓串流用戶能夠以卓越的精度捕捉他們珍愛的遊戲記憶，並獲得沈浸式流暢遊戲體驗，告別撕裂和卡頓，並確保每個遊戲瞬間都能以令人驚嘆的清晰度和流暢度傳輸。

另外，針對首次探索直播世界的用戶，Live Streamer ULTRA HD (GC571)降低了進入的門檻。針對預算有限但追求高質量4K串流和擷取的用戶。除了4K30 影像擷取，4K60 Pass-Through之外，Live Streamer ULTRA HD (GC571)的特點是隨插即用，免安裝驅動；適用各種直播平台(Twitch、YouTube、Facebook)、完美搭配各種新世代遊戲機，並清晰捕捉PS5、Xbox Series X/S等遊戲畫面，具有跨平台多樣應用的靈活。GC571更採用綠色設計，生產過程中減少能源消耗，為ESG貢獻一份心力。