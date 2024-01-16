資策會MIC發布2024 CES 五大趨勢觀察

資策會產業情報研究所（MIC）發布2024 CES五大趨勢觀察，一、AI PC超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴；二、生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化、生活化；三、電動車產業由概念行銷，轉向務實技術應用；四、生成式AI為數位健康帶來創新與自動化的元素；五、ESG帶動具節能優勢ePaper、反射式LCD新應用商機。

趨勢一：AI PC超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴

資策會MIC表示，AI為CES 2024各產品展示與論壇關注焦點，其中AI PC最受到矚目，並鎖定可用於在離線執行生成式AI功能的PC裝置。前往觀展的產業分析師陳奕伶分析，新款個人電腦不僅具備強大的人工智慧技術，提供優越的音訊調節效果、增強通話及視訊效果等進階助理功能，並搭配高畫質的OLED螢幕，這些劃時代的電腦產品帶來轉變，將使得AI PC超越傳統個人電腦所能提供的價值，在工作、娛樂、學習等生活面向，扮演比過往時代更重要的角色，成為人們提升自我的重要夥伴。

趨勢二：生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化、生活化

生成式AI同樣為電動車發展帶來革新，CES 2024中，Volkswagen宣示成為首家量產車大規模標配ChatGPT的整車廠，而Mercedes-Benz也發表CLA Class概念車，可主動提供建議，比傳統汽車語音助手更直覺化與生活化。資策會MIC資深產業分析師何心宇表示，眾多整車廠以測試為名，引入生成式AI上車，而生成式AI對於車內語音人機介面的直覺化具有高度價值，然而，對駕駛來說，有意義且具安全考量的語音協助才是關鍵，將促使整車廠「有範圍、限制性」的訓練生成式AI。

趨勢三：電動車產業由概念行銷，轉向務實技術應用

資策會MIC資深產業分析師何心宇分析，電動車產業已由概念行銷模式，轉向務實技術應用，特別是在整車廠的軟體定義、電動車新能源範疇擴大，以及車用先進製程晶片採用等三大方面，如火如荼發展中。資通訊晶片廠商巨擘持續以高運算、高整合、內建AI的技術，切入電動車下世代新興運算架構中，切入成效比預期快呈現，將帶動資通訊軟硬體與汽車連結。

資策會MIC表示，可觀察到CES 2024整車廠參展家數縮減現象，特別是概念型／量產型電動車數量大幅減少。資深產業分析師何心宇表示，電動車已開始從政策支持走向市場認同，實際的量產與開發是否能創造對等的營收，正衝擊並影響電動車產品的發展速度。

趨勢四：生成式AI為數位健康帶來創新與自動化的元素

資策會MIC表示，AI持續滲透到數位健康領域，使用者在管理健康相關應用上，將更個人化、精準化。解析CES 2024數位健康領域應用發展，AI已從概念到實用，甚至是生成式AI的創造，特別是飲食管理、心靈健康、睡眠管理、高齡照護等領域皆有進展。資深產業分析師王琬昀表示，生成式AI為未來數位健康投入更多創新與自動化的元素，不過最重要的是解決隱私問題，以及強化可信任機制，在此前提下，AI將可實現數位健康普惠的願景。

資策會MIC資深產業分析師王琬昀分析，「家」成為數位健康新起點的風潮已開始顯現，CES 2024有不少穿戴設備、IoT裝置與居家環境串聯，包含居家養老情境的智慧家庭應用、可應用在遠距醫療的創新居家檢測設備等，加上智慧家庭開源標準Matter，皆有利於此趨勢發展。

趨勢五：ESG帶動具節能優勢ePaper、反射式LCD新應用商機

針對顯示技術與產品發展，資策會MIC指出，有多家廠商因應ESG對顯示器能耗限制的要求，推出ePaper與反射式LCD新技術與應用，甚至搭配再生能源技術，應用在醫療、零售、交通等場域。資深產業分析師陳賜賢表示，隨著符合節能減碳要求的顯示技術與創新應用持續發展，未來將推動顯示產業的升級與轉型。

資策會MIC資深產業分析師陳賜賢指出，與CES 2023相較，CES 2024展品解析度增加到16K、亮度推升到5,000 nits、尺寸規格擴大到163吋，這些進展不僅再次打破傳統顯示技術的侷限，也為未來高階新興應用產品開拓新契機，為家庭娛樂、專業應用、智慧駕駛艙和元宇宙等新興應用產品，帶來更好的視覺互動體驗與商機。

資策會產業情報研究所（MIC）即將於1/19舉辦《CES 2024—智慧科技共融新未來》研討會，提供研究團隊於美國展場帶回的第一手產業情報。