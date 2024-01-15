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智原砸2000萬美元 併購美國老牌IP業者

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
智原總經理王國雍。（本報系資料庫）
智原總經理王國雍。（本報系資料庫）

特殊應用IC設計服務廠智原（3035）於今（15）日宣布，以2,000萬美元價格，併購美國老牌矽智財（IP）公司Aragio Solution，補強I／O 相關IP方面的布局

智原表示，此項併購以自有資金進行，是為配合集團營運策略，以達策略性投資及布局綜效，增加核心競爭力並拓展產業規模。

據了解，Aragio Solution的員工人數約在20人左右，年營收約新台幣2億至3億元之間，深耕I／O相關 IP多年，製程涵括0.18微米到最先進的3奈米製程，客戶面涵蓋台積電（2330）等各大晶圓廠，未來被智原併購後仍將保持獨立運作。

智原 併購 布局

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