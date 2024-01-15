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中華電信攜手合勤科技 打造用戶端設備環境足跡國家標準

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412） 與合勤控旗下合勤科技合作制定「用戶端網路通信設備產品環境足跡類別規則（PEFCR）」標準，並於2023年第4季經環境部審核通過發布為「23-002產品環境足跡類別規則-用戶端網路通信設備」標準。

中華電信指出，依循此標準，未來網路通信設備廠商可核算用戶端網路通信設備產品環境足跡（含產品碳足跡）及持續降低環境衝擊。產品環境足跡類別規則為使同一類型、功能之產品(包括商品或服務)，於計算環境資訊揭露(如碳足跡)時能有相同之基準，減少判讀之誤解，進而確保其公平性與透明性，達到政府、業者、大眾等各界對數據可比較性之期望。

產品環境資訊揭露已成為企業提升綠色形象之新作法，透過量化揭露產品生命週期過程中對溫室效應、資源耗竭、生物毒性、酸化、優養化等環境衝擊之資訊宣告，告知消費者企業在環境上努力，間接促使消費者選購更環保產品。

中華電信強調，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，與合勤科技攜手打造的台灣網路通信設備產品環境足跡標準，不僅是業界的創舉，更是對台灣綠色科技發展的重大貢獻。這一標準的推動將有助於提升台灣產業的永續發展水準，同時在國際舞台上樹立台灣的環保典範。

中華電信表示，採購家用閘道器（HGW）、Mesh AP、MOD機上盒（STB）等用戶端網路通信設備，取得環境部產品碳足跡/減碳標籤納入供應商合約要求。2027年採購金額逾5,000萬以上採購案，投標廠商必須取得中華電信稽核永續供應鏈分級認證銅級以上資格。

中華電信指出，供應商低碳轉型能力是中華電信發展「永續低碳產品服務，邁向淨零排放」的重要關鍵，未來將持續運用5G高網速、大數據、資安等科技核心能力，強化與供應鏈的永續夥伴關係，並積極推動國際化，掌握永續低碳轉型契機，希望與供應鏈夥伴一同邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景。

中華電信 環保 消費

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